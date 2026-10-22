Во Франции запретят неофициальные протестные мероприятия
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти намерены запретить большинство протестных мероприятий, намеченных на ближайшие выходные. Исключения будут сделаны только для демонстраций, организованных профсоюзами или иными организациями, имеющими официальный статус. Но даже их проведение власти «по возможности» будут отклонять. Об этом сообщают мировые медиа, включая Financial Times.
По словам господина Макрона, даже в случае удовлетворения заявок власти будут предлагать маршруты, обеспечивающие «безопасность центров городов, предприятий и общественных зданий». Президент не уточнил, касаются ли ограничения только ближайших выходных дней или будут продлены и на следующие недели.
Новые ограничения входят в серию мер безопасности, которые вводятся властями после погромов 17 октября. С начала этой недели на центральных улицах Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо, Лилля и других крупных городов был введен комендантский час с 23:00 до 6:00. Ограничения в столице распространяются даже на совершеннолетних, передает BFMTV. В Альпах ввели дополнительные меры, запретив ношение горнолыжных очков, противогазов и шлемов.