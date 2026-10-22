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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Во Франции запретят неофициальные протестные мероприятия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти намерены запретить большинство протестных мероприятий, намеченных на ближайшие выходные. Исключения будут сделаны только для демонстраций, организованных профсоюзами или иными организациями, имеющими официальный статус. Но даже их проведение власти «по возможности» будут отклонять. Об этом сообщают мировые медиа, включая Financial Times.
Эмманюэль Макрон
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Эмманюэль Макрон

Teresa Suarez / AP

Протестующие и полицейские во Франции
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Протестующие и полицейские во Франции

Abdul Saboor / Reuters

По словам господина Макрона, даже в случае удовлетворения заявок власти будут предлагать маршруты, обеспечивающие «безопасность центров городов, предприятий и общественных зданий». Президент не уточнил, касаются ли ограничения только ближайших выходных дней или будут продлены и на следующие недели.
Новые ограничения входят в серию мер безопасности, которые вводятся властями после погромов 17 октября. С начала этой недели на центральных улицах Парижа, Лиона, Ниццы, Бордо, Лилля и других крупных городов был введен комендантский час с 23:00 до 6:00. Ограничения в столице распространяются даже на совершеннолетних, передает BFMTV. В Альпах ввели дополнительные меры, запретив ношение горнолыжных очков, противогазов и шлемов.
Что сказал в обращении к нации Эмманюэль Макрон — в материале «Ъ» «Весь мир бессильно мы разрушим».
Андрей Келекеев

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
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Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
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Протестующий в облаке слезоточивого газа

Jack Taylor / Reuters

Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
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Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране

Manon Cruz / Reuters

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
4/274/27

Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек

Manon Cruz / Reuters

В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
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В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Протестующие с плакатами в Марселе
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Протестующие с плакатами в Марселе

Manon Cruz / Reuters

Полиция досматривает участника акций
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Полиция досматривает участника акций

Stephanie LecocqВ  / Reuters

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
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После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
9/279/27

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций

Kai Pfaffenbach / Reuters

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
10/2710/27

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается

Manon Cruz / Reuters

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/2711/27

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов

Manon Cruz / Reuters

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/2712/27

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»

Abdul Saboor / Reuters

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/2713/27

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства

Jack Taylor / Reuters

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/2714/27

За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих

Jack Taylor / Reuters

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/2715/27

Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания

Abdul Saboor / Reuters

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/2716/27

Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы

Jack Taylor / Reuters

Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/2717/27

Полицейские оттесняют протестующих щитами

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий использует указатель метро в качестве щита
18/2718/27

Протестующий использует указатель метро в качестве щита

Jack Taylor / Reuters

Столкновения у Северного вокзала в Париже
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Столкновения у Северного вокзала в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений
20/2720/27

Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений

Emma Da Silva / AP

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Франция
Европа