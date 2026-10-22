Во Франции запретят неофициальные протестные мероприятия

По словам господина Макрона, даже в случае удовлетворения заявок власти будут предлагать маршруты, обеспечивающие «безопасность центров городов, предприятий и общественных зданий». Президент не уточнил, касаются ли ограничения только ближайших выходных дней или будут продлены и на следующие недели.