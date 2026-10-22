Между двух огней

А в конце актер зачитывает письмо своего сына, которого попросили описать заветную мечту. И вот она, эта мечта: сесть на машине в Стамбуле и проехать на ней до Бейрута, откуда каждый час ходят скоростные поезда в Тель-Авив, по пути узнать, что в Тегеране проходит большой фестиваль современной музыки, слетать туда на два дня, вернуться в Иерусалим, но вскоре после прилета отправиться в Египет, в Александрию, на фестиваль стрит-Фудзи — и ни разу ни на одной границе не показывать паспорт. Потому что никаких границ нет. О многих регионах мира сегодня можно помечтать в таком же духе. И все меньше и меньше надежды, что мечты способны осуществиться.