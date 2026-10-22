«Ресторан с подъезжающими к гостям рядами суши»
Яна Лубнина — о том, как суши-автобусах в Японии
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В Токио запустили суши-автобусы. Новый бизнес-проект объединил две популярные у туристов концепции: большой автобус с прозрачной крышей, на котором удобно изучать город, и ресторан с подъезжающими к гостям рядами суши. В октябре 2026 года «сушибас» впервые вышел на рейс.
Сначала кажется, что это обычный экскурсионный автобус, но на втором этаже по всему периметру салона проходит конвейер с блюдами. В таком передвижном ресторане умещаются всего 20 гостей. Им доступны двухместные столики как раз вдоль конвейера. Билет стоит 16 тыс. йен, это почти 8,5 тыс. руб. Он включает 70 минут поездки, безлимитные суши и напиток. Два места в первом ряду стоят подороже, 20 тыс. йен, то есть около 10 тыс. руб.
В хорошую погоду автобус курсирует с открытым верхом, и пассажирам предлагают насладиться освежающим ветерком и чувством свободы. В плохую погоду прозрачная крыша закрывается. На первом этаже располагается кухня, а специальный механизм позволяет отправлять тарелки с едой наверх. Порции создатели обещают щедрые: 10-15 видов рыбы и морепродуктов привозят уже нарезанными с известного рынка Тойосу.
Сушибас пока единственный в своем роде. Машины-рестораны созданы на заказ, их только пять, и все принадлежат группе Willer, владельцу проекта. По расчетам, если совершать пять рейсов в день при полной посадке, обслужить удастся 100 пассажиров. За год сушибас способен приносить около 600 млн йен, то есть примерно 300 млн руб., без учета расходов. Компания рассчитывает на загрузку от 80%.
Скорость автобуса по плану не превысит 30 километров в час. Авторы проекта утверждают, что проверили все сотню раз и пассажиры не столкнутся ни с какими неудобствами, например при резком торможении.
Главными клиентами, очевидно, будут туристы. В 2025 году Японию посетили более 42 млн туристов. Россиян среди них было 195 тыс., и это исторический рекорд. Вероятно, по итогам этого года планка обновится.