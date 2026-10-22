«Ресторан с подъезжающими к гостям рядами суши»

Сначала кажется, что это обычный экскурсионный автобус, но на втором этаже по всему периметру салона проходит конвейер с блюдами. В таком передвижном ресторане умещаются всего 20 гостей. Им доступны двухместные столики как раз вдоль конвейера. Билет стоит 16 тыс. йен, это почти 8,5 тыс. руб. Он включает 70 минут поездки, безлимитные суши и напиток. Два места в первом ряду стоят подороже, 20 тыс. йен, то есть около 10 тыс. руб.