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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
МирБедствия

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,0

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в Сицзане — Тибетском автономном районе (ТАР) на западе КНР. Информация об этом появилась на сайте национального исследовательского центра Германии по изучению Земли.
Эпицентр землетрясения расположен на глубине 10 км в округе Нагчу с населением 500 тыс. человек на площади 450 кв. км. Средняя высота местности над уровнем моря в радиусе 5 км от эпицентра составляет около 4,8 км. В 400 км от эпицентра находится город Лхаса. Это административный центр ТАР, в котором проживает около 860 тыс. человек.
Катаклизмы и стихийные бедствия