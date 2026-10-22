В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в Сицзане — Тибетском автономном районе (ТАР) на западе КНР. Информация об этом появилась на сайте национального исследовательского центра Германии по изучению Земли.
Эпицентр землетрясения расположен на глубине 10 км в округе Нагчу с населением 500 тыс. человек на площади 450 кв. км. Средняя высота местности над уровнем моря в радиусе 5 км от эпицентра составляет около 4,8 км. В 400 км от эпицентра находится город Лхаса. Это административный центр ТАР, в котором проживает около 860 тыс. человек.