Контрастный выход
Даниил Медведев и Карен Хачанов по-разному пробились в четвертьфинал Almaty Open
В четвертый день Almaty Open, продолжающегося в Казахстане турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, успешно продолжили борьбу два российских теннисиста. Карен Хачанов, отразив пять матчболов, на тай-брейке третьей партии сломил сопротивление чеха Томаша Махача, а Даниил Медведев быстро разобрался в двух партиях с японцем Сё Семабукурой. Из пресс-центра Almaty Arena — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
В последние недели нынешнего сезона перед Кареном Хачановым стоит такая же задача, как и перед Андреем Рублевым, который в среду в Алматы потерпел неудачу во втором круге. Он тоже стремится завоевать место в первой двадцатке итогового рейтинга, где финишировал шесть раз за восемь предыдущих лет. В ближайший понедельник Хачанов, чемпион Almaty Open 2024 года, не дотянется до топ-20 даже в том случае, если снова возьмет здесь титул, но успешное выступление в Алматы может помочь ему достигнуть этой цели примерно через месяц. По очкам, набранным с января, Хачанов на сегодняшний день идет 24-м, уступая замыкающему двадцатку итальянцу Лучано Дардери 190 рейтинговых очков.
Уверенно обыграв на старте японца Рэя Сакамото, россиянин во втором круге столкнулся с упорнейшим сопротивлением 72-й ракетки мира — чеха Томаша Махача. Олимпийский чемпион 2024 года в миксте, кроме январского одиночного титула в Аделаиде, в этом году не имеет серьезных достижений, но в отдельные дни может представлять опасность практически для любого соперника.
Хачанову пришлось очень тяжко. По его словам, одной ногой он стоял на трапе самолета, на котором должен был улететь из Алматы.
Уступив первый сет, неуступчивый Махач включил режим максимального выживания на задней линии, за счет своей настырности уравнял ситуацию в матче, а в третьем сете имел пять матчболов. Четыре из них чех упустил в двенадцатом гейме на чужой подаче, причем один раз последовала его ошибка в очень выгодной ситуации, когда мяч после удара справа из середины корта улетел за боковую линию. А пятый матчбол Махач не использовал на тай-брейке при счете 7:6. В конце того острого розыгрыша он тоже вроде бы контролировал ситуацию, и по большому счету россиянину сильно повезло.
Но в итоге Хачанов все-таки победил — 6:2, 4:6, 7:6 (9:7) примерно за два с половиной часа. И теперь в четвертьфинале встретится с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, чей оппонент, венгр Фабиан Марожан, вечером не смог выйти на корт из-за болезни. Сумел избежать серьезных проблем в четвертьфинале и прошлогодний чемпион Даниил Медведев. Его встреча с японцем Сё Семабукурой продолжалась всего 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:1. В данном случае преимущество фаворита было подавляющим.
Следующим оппонентом Медведева, который на этой неделе вернулся в топ-5 рейтинга, где в предыдущий раз находился в январе прошлого года, будет француз Теренс Атман, переигравший итальянца Маттиа Беллуччи — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Что касается четвертьфиналов в нижней половине сетки, то там 38-летнему французу Адриану Маннарино будет оппонировать 34-летний грузин Николоз Басилашвили, а грек Стефанос Циципас, который предпринимает попытку достойно завершить нынешний, крайне неудачный для себя сезон, сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом.