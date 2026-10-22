Контрастный выход

В последние недели нынешнего сезона перед Кареном Хачановым стоит такая же задача, как и перед Андреем Рублевым, который в среду в Алматы потерпел неудачу во втором круге. Он тоже стремится завоевать место в первой двадцатке итогового рейтинга, где финишировал шесть раз за восемь предыдущих лет. В ближайший понедельник Хачанов, чемпион Almaty Open 2024 года, не дотянется до топ-20 даже в том случае, если снова возьмет здесь титул, но успешное выступление в Алматы может помочь ему достигнуть этой цели примерно через месяц. По очкам, набранным с января, Хачанов на сегодняшний день идет 24-м, уступая замыкающему двадцатку итальянцу Лучано Дардери 190 рейтинговых очков.