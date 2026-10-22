Суд в Молдавии вернул Некоглая в СИЗО из-под домашнего ареста
Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения блогеру Некоглаю (Николаю Лебедеву). Его переведут в следственный изолятор №13 из-под домашнего ареста, сообщает TVR Moldova.
Блогер проходит подозреваемым по делу о торговле наркотиками. По версии правоохранительных органов, он организовал наркопритон у себя дома в городе Ставчены. Следствие утверждает, что блогер приглашал к себе подростков и предлагал им попробовать запрещенные вещества.
Некоглая задержали в середине сентября вместе с женой. При обыске по месту жительства силовики нашли два пакета с наркотиками, измельчители, электрические весы и другие предметы, предназначенные для приготовления и упаковки веществ. Правоохранительные органы утверждают, что супруга блогера попыталась сбежать.
Николай Лебедев — гражданин Молдавии. Жил в России, где получил известность благодаря роликам в TikTok. Осенью 2022 года Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по административной статье о нарушении правил въезда и выдворил из страны.