Суд в Молдавии вернул Некоглая в СИЗО из-под домашнего ареста

Блогер проходит подозреваемым по делу о торговле наркотиками. По версии правоохранительных органов, он организовал наркопритон у себя дома в городе Ставчены. Следствие утверждает, что блогер приглашал к себе подростков и предлагал им попробовать запрещенные вещества.