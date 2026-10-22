У судьи нашелся отель
Конфискованное у бывшего судьи из Темрюка Метелкина оценивается в 228 млн рублей
В Краснодаре суд удовлетворил заявление прокуратуры об изъятии в казну активов бывшего судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина, его родственников и доверенных лиц. В доход РФ отошли несколько коммерческих помещений общей стоимостью 228 млн руб., в том числе гостиница «Море рядом». Бывший судья, который лишился полномочий летом этого года, настаивал на том, чтобы дело слушалось в закрытом режиме. Суд согласился.
Ленинский суд Краснодара вынес решение по иску Генпрокуратуры о взыскании в казну имущества бывшего судьи Темрюкского районного суда Евгения Метелкина, его жены Веры Метелкиной, тещи Нины Шипаловой, а также доверенных лиц — жителей Темрюкского района Валерия Водопьянова, Андрея Синельникова и Лейлы Омари. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что общая стоимость активов превысила 228 млн руб.
Как сообщил “Ъ” из зала суда, сам бывший судья на процессе не появился, как и его родственники.
Председательствующий Виктор Лавров зачитал ходатайство ответчика о рассмотрении иска в закрытом режиме по причине возможного разглашения коммерческой или иной тайны, в том числе данных о его доходах, а также возможного нарушения неприкосновенности частной жизни. Аналогичный иск заявили и другие участники процесса. Суд закрыл заседание и удалил с процесса слушателей.
По итогам заседания объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что во время процесса были установлены факты нарушения судьей Метелкиным запретов и ограничений, связанных со статусом судьи, а также факты использования положения для незаконного обогащения себя и своих родственников. Ответчик имел статус судьи с 2014 по 2026 год, в июле этого года квалификационная коллегия судей края досрочно прекратила его полномочия в связи с выявленными нарушениями.
Суд установил, что Евгений Метелкин, действуя совместно с компаньоном, обеспечил узаконивание самовольно возведенной гостиницы «Море рядом» в станице Голубицкой Темрюкского района (побережье Азовского моря). В официальном сообщении пресс-службы не указана фамилия компаньона экс-судьи, но в картотеке Темрюкского суда имеется похожее дело. В феврале 2021 года судья Евгений Метелкин признал право собственности Андрея Синельникова на возведенное без разрешения нежилое здание площадью 413 кв. м на территории дома отдыха в станице Голубицкой. Объект был передан в пользование теще господина Метелкина, его жена сначала заняла там должность администратора, а затем получила гостиницу в аренду.
Судья Метелкин не только содействовал коллегам в принятии сомнительных решений, но и сам принимал к производству дела, в которых был заинтересован его компаньон.
В частности, в 2021 году он лично принял решение об узаконивании принадлежащих его бизнес-партнеру самовольных построек, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Получая доходы, не предусмотренные законом, Евгений Метелкин приобретал на территории Краснодарского края дорогостоящую недвижимость. В ходе проведенных прокуратурой мероприятий на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» были установлены факты значительного превышения расходов над официальными доходами, а принадлежащие судье объекты недвижимости формально были оформлены на доверенных лиц.
Изучив доводы прокуратуры, суд пришел к выводу о том, что имущество, полученное коррупционным путем, подлежит обращению в доход государства и решение — к немедленному исполнению, сообщила краевая судебная пресс-служба.