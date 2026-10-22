У судьи нашелся отель

По итогам заседания объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что во время процесса были установлены факты нарушения судьей Метелкиным запретов и ограничений, связанных со статусом судьи, а также факты использования положения для незаконного обогащения себя и своих родственников. Ответчик имел статус судьи с 2014 по 2026 год, в июле этого года квалификационная коллегия судей края досрочно прекратила его полномочия в связи с выявленными нарушениями.