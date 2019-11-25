Партия и Трамп — близнецы-братья Алексей Наумов — о том, почему американского президента не отправят в отставку

В США завершились публичные слушания по импичменту. Демократы в прямом эфире опросили 12 свидетелей «украинской политики» Белого дома и, с их точки зрения, убедительно доказали: президент виновен в злоупотреблении властью. Но у них нет шансов отправить президента на пенсию: для республиканцев — а именно они, имея большинство в Сенате, будут решать судьбу главы государства — факты не имеют никакого значения.

«Подрывал», «обменивал», «замышлял» — демократы два месяца, заручившись свидетельствами и документами, пытались доказать республиканцам: их президент поставил свои интересы выше интересов государства, предал Украину и потому заслуживает отрешения от должности.

Но есть одна проблема: республиканцам все равно. Они говорят: «Даже если все это правда, повода для импичмента здесь нет». Во время публичных слушаний они выступали в качестве адвокатов президента, а не беспристрастных арбитров и утверждали: любая попытка импичмента лишь повод для отмены результатов выборов 2016 года.

Причина в том, что Республиканская партия перестала существовать — на ее месте возникла партия Трампа. Полностью разрушено партийное крыло непримиримых противников президента, известное как Never Trumpers,— Дональд Трамп теперь и источник популярности, и источник власти. Сейчас уже трудно поверить, что президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший не голосовали за него на выборах и получили поддержку умеренных республиканцев.

Теперь же каждый республиканец знает: без поддержки главы государства он лишится своего кресла, потому что хозяин Белого дома натравит на него своих избирателей.

Партия и президент заключили своего рода негласный пакт: он делится своей популярностью «кандидата от народа», а партийный истеблишмент закрывает глаза на его сомнительные поступки, покуда они не вредят интересам консерваторов. Во время избирательной кампании Трамп хвастался, что может застрелить человека на Пятой авеню и не потеряет ни одного голоса. Сейчас эта фраза актуальна ничуть не меньше.

Позиция республиканцев объясняется и тем, что в условиях масштабного раскола американского общества заявлять о нелояльности президенту значит становиться в один ряд с «ними». С либералами, социалистами, разрушителями привычных норм. С теми, кто обложит всех новыми налогами и задушит частный бизнес. С теми, кто позволит детям самостоятельно выбирать пол и принимать гормональные препараты. С теми, кто отберет оружие и установит в стране диктатуру, отправляя за решетку всех несогласных. Какая тут, к черту, Украина!

Демократы, впрочем, сами дают достаточно поводов для такого консервативного сплочения. Левачка Элизабет Уоррен и самопровозглашенный социалист Берни Сандерс сегодня все популярнее. Они обещают бороться с богатыми, ограничивать право владения оружием и наверняка будут вводить новые налоги. А ставленник традиционных демократов Джо Байден, умеренное лицо партии, с каждым днем теряет популярность. Как в этих условиях можно сдавать президента и подводить страну?

Поэтому попытки демократов заручиться поддержкой республиканцев обречены на провал. А с ними и попытки отрешить Трампа от власти.

Алексей Наумов, обозреватель “Ъ”