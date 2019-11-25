Дональда Трампа приняли в партии

На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена. Сразу после их завершения глава государства и его союзники перешли в массированное информационное контрнаступление — “Ъ” наблюдал за сводками с идеологических фронтов.

Дали выговориться

«Ну, Адам Шифф — больной щенок»,— первый залп нового идеологического наступления произвел сам президент, охарактеризовав так конгрессмена-демократа, одного из руководителей процедуры импичмента. Этой яркой характеристикой он поделился вечером в пятницу, 22 ноября, с журналистами Fox во время почти часовой беседы по телефону.

В ходе разговора, который, по словам одного из ведущих, стал для президента «способом снять стресс», глава государства лишний раз подтвердил, что не требовал у украинского президента Владимира Зеленского помощи в борьбе со своим конкурентом Джо Байденом, обвинил демократов в попытке свергнуть его и назвал их лидера Нэнси Пелоси «бешеной, как постельный клоп».

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Кроме того, он наметил партийную тактику по импичменту. Когда импичмент будет объявлен — а в этом мало кто сомневается, потому что этим вопросом ведает Палата представителей, большинство в которой занимают демократы,— вопрос об определении вины президента перейдет в ведение Сената, где большинство — у республиканцев, союзников Дональда Трампа. Некоторые из них предлагали немедленно признать главу государства невиновным, даже не рассматривая вопрос по существу, но в интервью сам президент выступил против этого.

Как пояснил старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, президент хочет публичного допроса свидетелей по делу — и Адама Шиффа, и бывшего вице-президента Джо Байдена, и его сына Хантера, чья работа на украинскую газовую компанию Burisma в бытность его отца куратором Украины в администрации президента Барака Обамы вызвала подозрения в конфликте интересов, и разоблачителя, жалоба которого дала старт процессу импичмента.

Кроме того, республиканцы обвиняли демократов в том, что те ведут процедуру импичмента за закрытыми дверями — во время публичных слушаний главный республиканец комитета по разведке Девин Нунес вообще назвал заседания оппонентов сектантскими,— и четкое следование правилам должно сыграть на руку имиджу союзников президента.

Несмотря на то что глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл неоднократно предсказывал оправдание Дональда Трампа в верхней палате Конгресса, глава государства не стал жалеть времени на то, чтобы укрепить отношения с однопартийцами. За три осенних месяца он пообедал с 40 сенаторами-республиканцами, а в минувший четверг, 21 ноября, пригласил на ланч сенаторов Митта Ромни (штат Юта) и Сюзанн Коллинз (штат Мэн), входящих в число самых громких критиков президента внутри партии.

Преторианцы президента

Второй залп прозвучал с Капитолийского холма: сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к госсекретарю Майку Помпео и запросил все документы о пребывании Джо Байдена на Украине, распечатки его переговоров с украинским экс-президентом Петром Порошенко и материалы о встрече Девона Арчера, бизнес-партнера Хантера Байдена, с бывшим госсекретарем Джоном Керри.

Все это сенатору понадобилось, чтобы «помочь ответить на подозрения, согласно которым вице-президент Байден сыграл роль в увольнении украинского генпрокурора Шокина с целью прекратить расследование против компании, где работал его сын».

Господин Байден в ответ предупредил Линдси Грэма, что тот «собирается начать нечто, о чем будет жалеть всю свою жизнь».

После этого был дан и третий залп: к делу подключился Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа и человек, которого несколько участников недавних публичных слушаний назвали главным действующим лицом «неофициального канала дипломатии» с Украиной. «А вот и угрозы в адрес сенатора (Линдси Грэма.— “Ъ”). Похоже на то, с чем я сталкивался в своих делах против мафии. Эти люди и правда говорят как преступники»,— написал он в Twitter, намекая на свою роль в борьбе с мафией в бытность прокурором, а затем и мэром Нью-Йорка.

Затем он опубликовал содержание своего письма господину Грэму, где рассказывал: у него есть три свидетеля, имеющих прямые доказательства сотрудничества демократов и украинцев с целью не допустить избрания президентом Дональда Трампа. «У них есть устные и документальные свидетельства, а также записи, доказывающие участие семьи Байден во взяточничестве, отмывании денег, вымогательстве и других возможных преступлениях»,— написал господин Джулиани. По его словам, эти свидетели не скрывают своих имен, но посольство США на Украине отказывает им в визах, потому он просит помощи у Линдси Грэма. «У мафии не получилось меня убить, так что нет, болотной прессы я не боюсь»,— написал затем Рудольф Джулиани, пообещав, что в ближайшем будущем представит материал об «огромной коррупционной схеме», который должен «разгромить Демократическую партию».

Денежный штурм

Защищая президента от импичмента, его соратники используют не только слова, но и деньги. Союзные республиканцам структуры уже потратили почти $8 млн на политическую рекламу в «спорных» округах — тех, где конгрессмены-демократы не могут рассчитывать на гарантированное переизбрание на следующих выборах. При этом сторонники Дональда Трампа обещали, что в день объявления об импичменте потратят еще $10 млн.

Большая часть рекламных сообщений касается именно критики процедуры импичмента — она характеризуется как неконституционный способ свергнуть законно избранного президента.

Республиканцы надеются, что именно вопрос импичмента поможет им вернуть себе большинство в Палате представителей на выборах в 2020 году.

Демократы тоже тратят деньги, но их суммы меньше и идут на другие цели. В целом они потратили чуть менее $3 млн — в основном их ролики подчеркивают преимущество уже избранных в Конгресс демократов, но не касаются темы импичмента.

«Демократы-социалисты действительно получили большинство в Палате представителей, но, по сути, сразу отказались от него в тот самый день, когда начали эту процедуру импичмента»,— заявил конгрессмен-республиканец Том Эммер. Как сообщает ресурс Politico со ссылкой на стратегов Республиканской партии, вопрос импичмента помог им более активно привлекать деньги и рекрутировать новых сторонников. Эти слова подтверждает и социология: по данным Gallup, уровень поддержки Дональда Трампа среди республиканцев вновь вырос и достиг впечатляющих 90%.

Алексей Наумов