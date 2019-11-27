Российскую прыгунью Ласицкене сняли с турнира в Глазго

Российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене исключили из числа участниц турнирна в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсменки Ольгу Назарову. По мнению организаторов, госпожа Ласицкене может не успеть получить нейтральный статус, который необходим для выступления после наложенных советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на Всероссийскую федерацию легкой атлетики санкций.

В прошлом месяце госпожа Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам года. Кроме того, она стала первой высотницей, выигравшей титул летней чемпионки мира трижды (2015, 2017, 2019).

«Вчера нам пришел отказ из Глазго: организаторы турнира вычеркнули Машу из числа участниц. У нас уже было на руках приглашение на это соревнование, но теперь оно, как видите, аннулировано. Организаторы объясняют свое решение тем, что Ласицкене может не получить вовремя необходимый для выступления нейтральный статус»,— сказала госпожа Назарова.

Напомним, 21 ноября Легкоатлетический дисциплинарный орган (Athletics Integrity Unit) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц из-за нарушений во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Позже, 22 ноября, World Athletics решил приостановить процесс восстановления членства ВФЛА.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало рекомендацию своего комитета по соответствию по поводу Российского антидопингового агентства (РУСАДА): она оказалась негативной. На фоне этих событий президент ВФЛА ушел в отставку. Позже стало известно, что ВФЛА могут лишить членства в Олимпийском комитете России (ОКР), если она не реформирует свою структуру.

О перспективах ВФЛА относительно членства в ОКР — в материале “Ъ” «Легкая атлетика может остаться без олимпийской семьи».