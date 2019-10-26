Россиянка Ласицкене стала лучшей легкоатлеткой года Европы

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой в Европе по итогам года, объявили в Европейской легкоатлетической ассоциации. Решение было объявлено на церемонии Golden Tracks, которая проходила в Таллине.

«Для меня это большая честь»,— сказала спортсменка на мероприятии.

Помимо Ласицкене на награду претендовали британка Дина Эшер-Смит (спринт), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжки в длину).

Мария Ласицкене, выступающая в качестве нейтральной спортсменки из-за дисквалификации ВФЛА, с результатом 2,04 м защитила в столице Катара звание чемпионки мира. Таким образом она вписала свое имя в историю вида, поскольку стала первой «высотницей», выигравшей титул «летней» чемпионки мира трижды.

О соревнованиях читайте в публикации “Ъ” «Мария Ласицкене не отдала высоту».