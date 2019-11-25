Легкая атлетика может остаться без олимпийской семьи

Олимпийский комитет России (ОКР) настаивает на скорейшей полной смене руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил президент ОКР Станислав Поздняков. По его мнению, деятельность нынешнего руководящего состава федерации «привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации». В случае если смена руководства не состоится, ОКР готов рассмотреть вопрос о членстве ВФЛА. Но уже в среду вопрос о ВФЛА рассмотрит Министерство спорта РФ. Не исключено, что оно примет решение о лишении ВФЛА государственной аккредитации, что по сути будет означать ее расформирование.

Президент ОКР Станислав Поздняков потребовал скорейшей смены всего руководящего состава ВФЛА. Напомним, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) дисквалифицировала ВФЛА за допинговые нарушения еще в 2015 году. Все попытки восстановить статус российской легкоатлетической федерации с тех пор успеха не принесли.

«Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума»,— сказал господин Поздняков, которого цитирует сайт ОКР, после заседания рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко. «По итогам обсуждения было принято единогласное решение рекомендовать ВФЛА безотлагательно принять все необходимые меры по кардинальному реформированию структуры Всероссийской федерации легкой атлетики, полному обновлению состава органов управления ВФЛА, а также выстраиванию полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами»,— отметил господин Поздняков.

По мнению главы ОКР, «деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации».

«Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения»,— сказал Станислав Поздняков.

В конце прошлой недели World Athletics дисквалифицировала за грубое нарушение антидопингового регламента известного прыгуна в высоту Данила Лысенко, его тренера Евгения Загорулько, а также пятерых функционеров Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), включая президента Дмитрия Шляхтина. Последний в итоге ушел в отставку. Но самой ВФЛА теперь грозит уже не дисквалификация, а полное исключение из World Athletics. Если это случится, то российским спортсменам будет непросто попасть на международные турниры даже в статусе нейтральных участников.

Но еще раньше, чем ОКР, удар по ВФЛА может нанести Министерство спорта РФ. По словам его главы Павла Колобкова, уже в среду будет рассматриваться вопрос о сохранении у ВФЛА государственной аккредитации — то есть, по сути, о расформировании федерации.

Арнольд Кабанов