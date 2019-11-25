Федерацию легкой атлетики могут исключить из Олимпийского комитета России

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут лишить членства в Олимпийском комитете России (ОКР), если она не реформирует свою структуру, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков на заседании рабочей группы с участием врио президента ВФЛА Юлии Тарасенко. Об итогах обсуждения сообщается на сайте организации.

Олимпийский комитет рекомендовал ВФЛА полностью обновить состав органов управления и выстроить «полноценное регулярное взаимодействие» со спортсменами и их тренерами. Если эти условия не будут выполнены, уже на ближайшем заседании исполнительного комитета ОКР рассмотрит вопрос о лишении членства ВФЛА.

«Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума. Это основная рекомендация по итогам сегодняшнего заседания рабочей группы ОКР»,— заявил Станислав Поздняков.

По его словам, теперь нужно выстроить план взаимодействия с World Athletics и другими международными организациями. По словам господина Позднякова, основанная задача сейчас — обеспечить участие российских спортсменов в Олимпийских играх в 2020 году.

«Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено»,— сказал Станислав Поздняков.

Напомним, 21 ноября Легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц из-за нарушений во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил приостановить процесс восстановления членства ВФЛА.

В августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики (IAAF)отстранила Данилу Лысенко от выступления на турнирах за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов. Спортсмена уличили в том, что он предоставил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он был болен. Из-за этого, как сообщали СМИ, Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио в 2020 году.

На прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало рекомендацию своего комитета по соответствию по поводу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), она оказалась негативной. На фоне этих событий президент ВФЛА ушел в отставку.

О решении комитета по соответствую — в материале “Ъ” «Россия не дождалась позитивной рекомендации WADA».

Что говорил ранее Станислав Поздняков о перспективах участия сборной России в Олимпийских играх — в его интервью “Ъ”.