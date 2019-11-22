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World Athletics приостановила восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил приостановить процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

«Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА»,— сказал господин Андерсен (цитата по ТАСС).

Ранее легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще несколько должностных лиц. Его обвинили в нарушениях во время расследования дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Напомним, в августе 2018 года Лысенко отстранила Международная федерация легкой атлетики (IAAF) от выступления на турнирах за неоднократные пропуски внесоревновательных тестов. Спортсмена уличили в том, что он предоставил в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он был болен. Из-за этого, как сообщали СМИ, Россия попала под угрозу отстранения от Олимпиады в Токио в 2020 году.

Об отстранении руководства ВФЛА — в материале “Ъ” «Допрыгались».

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