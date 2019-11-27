«Нафтогаз»: газовый договор с Россией должен быть заключен до 13 декабря

Долгосрочный контракт по газу с Россией должен быть заключен не позднее 13 декабря, сообщил исполнительный директор украинской госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Ранее Кремль сообщил, что переговоры по новому договору находятся в цейтноте. Действующий контракт истекает 31 декабря.

«13 декабря — крайний срок для заключения долгосрочного контракта. Очень важно начать реальные переговоры, потому что для переговоров будет доступен не весь декабрь, только две недели»,— сказал глава украинской компании (цитата по Bloomberg).

По словам господина Витренко, у сторон будет всего несколько дней после «нормандского саммита», чтобы прийти к соглашению. Четырехсторонняя встреча в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже.

Сегодня, 27 ноября, Апелляционный суд Швеции отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года. Это первая апелляционная жалоба «Газпрома» на вердикт арбитража — решение по наиболее важной второй жалобе, связанной с контрактом на транзит, ожидается в следующем году.

Напомним, в середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

О позиции Киева — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" готов взять долг "Газпрома" газом».

О решении шведского суда — в материале “Ъ” «"Газпром" проиграл Украине апелляцию в Швеции».