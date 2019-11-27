Кремль: газовые переговоры с Киевом находятся в цейтноте

Российско-украинские переговоры по газовому контракту находятся в цейтноте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действующий газовый контракт истекает 31 декабря.

«Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов… Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. «Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения»,— сказал он.

Напомним, ранее «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища. Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

О позиции Киева — в материале “Ъ” «"Нафтогаз" готов взять долг "Газпрома" газом».

На каких условиях Москва и Киев могут подписать новое соглашение — в материале “Ъ FM”.