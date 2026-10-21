Оппозиция попала под суд

Ранее и сам премьер Кобахидзе, и спикер парламента Шалва Папуашвили неоднократно говорили, что оппозицией в Грузии управляет «брюссельская бюрократия». Одновременно они отвергли обвинения в «срыве интеграции Грузии в ЕС», указав на то, что страна пусть и формально, но сохраняет статус кандидата в члены Европейского союза. Кроме того, в грузинской партии власти напомнили о практике запрета оппозиционных партий в двух других странах-кандидатах: Украине и Молдавии, что не мешает им получать позитивные оценки со стороны Брюсселя.