Оппозиция попала под суд
Прозападные партии окажутся под запретом в Грузии
В среду, 21 октября, Конституционный суд (КС) Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта». Партия просит признать неконституционными наиболее влиятельные прозападные политические партии, преодолевшие 15-процентный барьер на парламентских выборах 2024 года, но отказавшиеся от депутатских мандатов из-за непризнания ими итогов выборов. Одним из внешнеполитических последствий атаки на оппозицию может стать полное прекращение отношений Тбилиси с ЕС и отмена безвизового режима для грузинских граждан.
Процесс, проходящий в столице Аджарии Батуми, в стране уже назвали «историческим», учитывая, что подобных судебных разбирательств в более чем 35-летней истории независимого грузинского государства еще не было.
Под иском о признании неконституционными ряда политических партий подписались 88 членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. В исковом заявлении названы пять политических сил, которые, по мнению истцов, неоднократно нарушали Конституцию и в связи с этим должны быть признаны неконституционными.
В списке политических сил, которым грозит запрет, оказались партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), партия банкира Мамуки Хазарадзе «Лело», партия медиаменеджера Ники Гварамии «Ахали», а также «Гахария — за Грузию» бывшего премьер-министра Георгия Гахарии и «Федералисты» экс-секретаря Совета национальной безопасности в администрации президента Саакашвили Гиги Бокерии.
Первые четыре партии получили на парламентских выборах 26 октября 2024 года около 40% голосов, в связи с чем им полагался 61 мандат в 150-местном парламенте. Однако после выборов депутаты от этих партий либо отказались от мандатов, либо стали бойкотировать заседания парламента, объявив законодательный орган «неконституционным». С декабря 2024 года лидеры и активисты этих партий перешли к уличным протестам и антиправительственным митингам у здания парламента, сопровождавшимся ожесточенными столкновениями с частями спецназа МВД.
Именно эти факты премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и перечислил накануне судебных слушаний в Батуми в качестве главных аргументов «Грузинской мечты», добивающейся объявления оппозиционных сил вне закона.
По словам грузинского премьера, организации, не признающие легитимность законно избранных и законно сформированных органов власти, «не имеют права существовать и продолжать деятельность».
Ираклий Кобахидзе также напомнил, что оппозиционные партии до сих пор называют действующий парламент нелегитимным, считают законным президентом бывшего президента Саломе Зурабишвили, а не действующего президента Михаила Кавелашвили и, по его словам, «проводят деструктивную повестку внешних сил, являясь их агентурой». Кроме того, в исковом заявлении экс-президенту Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» вменяется в вину развязывание войны в августе 2008 года.
Ранее и сам премьер Кобахидзе, и спикер парламента Шалва Папуашвили неоднократно говорили, что оппозицией в Грузии управляет «брюссельская бюрократия». Одновременно они отвергли обвинения в «срыве интеграции Грузии в ЕС», указав на то, что страна пусть и формально, но сохраняет статус кандидата в члены Европейского союза. Кроме того, в грузинской партии власти напомнили о практике запрета оппозиционных партий в двух других странах-кандидатах: Украине и Молдавии, что не мешает им получать позитивные оценки со стороны Брюсселя.
На этом фоне против Мамуки Хазарадзе, Ники Гварамии, Георгия Гахарии и ряда других оппозиционных лидеров уже возбуждены уголовные дела по обвинению в «антигосударственном саботаже», «попытке государственного переворота» и «превышении служебных полномочий». Им грозит длительное тюремное заключение.
Иск «Грузинской мечты» рассматривают семь из девяти членов КС.
Одна из судей Манана Кобахидзе незадолго до начала слушаний подала в отставку, заявив, что не желает «потерять достоинство называться юристом в результате этого процесса».
В свою очередь, представители Еврокомиссии и Европарламента ранее предупреждали грузинские власти, что запрет оппозиционных партий станет «точкой невозврата и пересечением красной линии» в отношениях с Брюсселем. Это означает, что уже в январе 2027 года ЕС может рассмотреть вопрос о полном прекращении процесса евроинтеграции Тбилиси, который зашел в тупик, и отмене безвизового режима для грузинских граждан.