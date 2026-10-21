Ушаков: Россия готова в ноябре возобновить трехсторонние переговоры по Украине
Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что в целом РФ готова поучаствовать в трехсторонних переговорах при участии США и Украины. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме»,— сказал помощник президента. Он уточнил, что речь идет о выстраивании системы безопасности для России и Украины.
Накануне американский переговорщик согласовал комплексное предложение по урегулированию конфликта с представителями ЕС и Украины в Осло. Сегодня он представил материалы Владимиру Путину в Санкт-Петербурге. По словам Юрия Ушакова, в документе содержалось «не так уж и много полезного в контексте урегулирования украинского кризиса».
Юрий Ушаков напомнил, что Россия была готова вернуться к трехсторонним переговорам после выборов в Госдуму. По его словам, их сорвал «сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам».