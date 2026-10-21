Ушаков: Россия готова в ноябре возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Накануне американский переговорщик согласовал комплексное предложение по урегулированию конфликта с представителями ЕС и Украины в Осло. Сегодня он представил материалы Владимиру Путину в Санкт-Петербурге. По словам Юрия Ушакова, в документе содержалось «не так уж и много полезного в контексте урегулирования украинского кризиса».