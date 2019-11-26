Лидерство отвязалось от пола

Больше половины россиян считают, что пол не имеет значения в вопросах лидерства. Назначение женщин на руководящие позиции одобряет почти половина респондентов. При этом лишь 19% уверены, что руководителей обоих полов должно быть поровну во всех сферах жизни. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа, опубликованных сегодня. Социологи отмечают, что в оценках роли женщин российское общество все же еще остается традиционным.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМа «Лидерство: гендерные стереотипы отступают», проведенного в сентябре этого года с участием 1,6 тыс. респондентов, 58% опрошенных не видят связи между половой принадлежностью человека и его лидерскими качествами. Лидер, на их взгляд, это тот, кто может вести за собой (62%), организовать команду (53%), пользуется уважением среди коллег (35%) и достиг высокого уровня профессионализма (32%).

Однако треть россиян (32%) все еще считают, что мужчины имеют большую предрасположенность к лидерству. «Так принято в патриархальном обществе» (7%), объясняют они свою позицию, а также потому что мужчины «сильны характером» (6%) и являются карьеристами (4%).

Несмотря на то, что только 8% опрошенных уверены в том, что лидерство дано женщинам от рождения, 47% респондентов позитивно оценивают назначение женщин на руководящие позиции. 49% относятся к этому нейтрально, и только 4% — негативно.

По мнению 25% россиян, есть сферы, руководить которыми следует исключительно женщинам, к таким сферам они причисляют образование (6%), медицину (5%), воспитание детей (3%), красоту и моду (2%). 3% опрошенных считают, что таких сфер не существует, для 47% пол руководителя не важен, однако лишь 19% считают, что руководителей обоих полов во всех сферах должно быть поровну.

Повышение женщины по карьерной лестнице зависит от ее личных качеств (45%), желания (37%), поддержки окружающих (25%), одобрения со стороны работодателя (20%) и положения среди коллег (18%). Лишь 11% россиян полагают, что в этом вопросе имеет значение отсутствие или наличие семьи и детей. Если же при наличии достаточного профессионального опыта женщина не стала руководителем, значит, у нее отсутствовала в этом заинтересованность (36%), лидерские качества (35%) или помешали семейные обязанности (31%).

71% опрошенных считают, что в семье должно быть одинаковое распределение хозяйственных дел по дому, а 82% уверены, что мужчина и женщина должны принимать равное участие в воспитании детей. При этом 59% опрошенных все еще уверены, что за финансовое обеспечение семьи отвечать должен мужчина.

Директор по работе с органами госвласти ВЦИОМа Кирилл Родин заявил “Ъ”, что в оценках роли женщин российское общество остается традиционным. «Женское лидерство одобряется, но изменения пока только декларируются.

Мужчин с детства ориентируют становится добытчиками, а женщин — хранительницами домашнего очага. Наши исследования показали, что 33% опрошенных считают, что женщины должны уделять больше времени семье, и лишь 1% опрошенных заявили о приоритете профессионального роста»,— отметил социолог.

Политолог Евгений Минченко говорит, что в России очень высок запрос на женские образы в политике, однако предложения скудные. Типаж заботливой женщины политика добавил бы очков любой партии, говорит господин Минченко, отмечая феномен популярности женщин-мэров. По его словам, в фокус-группах люди часто положительно упоминают экс-мэра Петрозаводска Галину Ширшину и мэра Якутска Сардану Авксентьеву.

Напомним, что в июле этого года Минтруд снял запрет для женщин на работу по 356 профессиям, включая профессии машинистов электропоездов, водителей дальнобойщиков и капитанов дальнего плавания. В сентябре заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что весной этого года московский метрополитен приступит к подготовке женщин-водителей поездов. Приступить к работе они смогут уже в 2021 году.

Сейчас в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка Россия делит 34-ю позицию с Марокко, Угандой и Бурунди. По данным Росстата, зарплата женщин в России составляет 71,7% от средней зарплаты мужчин.

Ангелина Галанина, Людмила Сергеева