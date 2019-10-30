Гендер не при деньгах

Пол работника важен только при трудоустройстве на низкооплачиваемые рабочие места. Так, по оценке компании HeadHunter, считает большинство российских работодателей — при найме на руководящие позиции эти требования соблюдаются только в отдельных случаях. Однако поскольку объем вакансий последних существенно меньше числа низовых рабочих мест, тенденция к равноправию пока не приводит к равенству зарплат мужчин и женщин. В России женщины, по оценке Всемирного банка, получают в среднем на 27% меньше мужчин.

Российские работодатели учитывают пол работника только при найме на низкооплачиваемые рабочие места — такой вывод сделали эксперты компании HeadHunter по результатам совместного исследования с ассоциацией «Равные права и равные возможности». В опросе приняли участие представители 120 российских компаний.

В целом большинству (96%) компаний в какой-то момент приходилось искать на свои позиции персонал определенного пола, хотя крупные предприятия (более 500 работников) сталкиваются с такой необходимостью реже. Также этот показатель меньше среди российских компаний с офисами за рубежом и российских подразделений иностранных компаний (85%). Чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции низкоквалифицированного персонала. Треть (30%) работодателей утверждают, что постоянно ищут только мужчин или только женщин на эти позиции (доля ответов «никогда» — 14%). Для позиций менеджера и специалиста ситуация другая — о наличии предпочтений к полу соискателя сказали только 9% (доля ответов «никогда» — 9%). В случае с линейными руководителями тенденция к равноправию выражена еще сильнее (сообщили о предпочтениях 7%, об их отсутствии — 31%), а вот при подборе топ-менеджеров гендерные предпочтения компаний двигаются в противоположные стороны — выше и доля тех, у кого их нет (44%), и доля тех, кто готов о них заявить (12%). По данным исследования, крупные компании чаще объясняют наличие требований к полу соискателя желанием руководства (75%), а малые и средние компании чаще ссылаются на особенности обязанностей на рабочем месте (63% и 77% соответственно).

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас женщины занимают 41% руководящих постов в РФ — что соответствует принципам найма, которые в ходе опроса озвучили компании. При этом — вероятно, из-за разницы в числе мест наверху и внизу иерархической лестницы — РФ занимает скромные позиции в рейтингах стран по уровню гендерного равенства. Так, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), Россия находится на 71-м месте среди 144 стран по индексу гендерного неравенства (учитывает ситуацию в экономике, политике, образовании и здравоохранении). При этом в РФ, по оценкам Всемирного банка, сохраняется разница в зарплатах мужчин и женщин — в час она составляет 22%, а в месяц 27%. Впрочем, показатели РФ выше, чем в других странах с аналогичным уровнем развития — так, в Китае они составляют 17,2% и 19% соответственно, в Бразилии — 10,2% и 20%.

Анастасия Мануйлова