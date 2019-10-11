Советы директоров стали более женскими

Швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный доклад CS Gender 3000, посвященный представительству женщин в руководстве компаний. В мире в советах директоров доля женщин выросла в сравнении с прошлым годом до 20,6%, однако в советах директоров российских компаний доля женщин резко снизилась — с 9,1% до 5,7%.

Швейцарский банк Credit Suisse проанализировал данные более чем 3 тыс. компаний, чтобы сделать выводы об участии женщин в управлении, причем аналитики банка изучили и сравнили как присутствие женщин в советах директоров, так и на постах топ-менеджеров компаний. Количество женщин в советах директоров корпораций выросло в 2019 году до 20,6%: годом ранее цифра составляла 19,9%, а в 2015 году — 15,3%.

Аналитики Credit Suisse изучили ситуацию в 56 странах с более чем 30 тыс. топ-менеджеров по состоянию на август нынешнего года. Лидерами по доле женщин в советах директоров оказались Европа (29,7%) и Северная Америка (24,7%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) женщины составляют 14,4% в советах директоров, причем для этого региона характерен разброс — от почти 30% во Вьетнаме до 3% в Южной Корее. В Латинской Америке доля женщин в советах директоров составила 7,8%, в Японии — 5,7%. Хотя показатели Японии являются довольно низкими, страна демонстрирует значительный прогресс — еще в начале 2010-х годов доля женщин в советах директоров здесь была менее 1%.

Что касается отдельных стран, по доле женщин в советах директоров лидирует Франция, там 44,4% всех членов советов — женщины.

Далее следуют Норвегия (40,9%), Бельгия (35,9%), Швеция (35%) и Италия (33,1%). Россия находится в нижней части списка: доля женщин в советах директоров российских компаний составляет 5,7%. РФ оказалась одной из стран, где этот показатель ухудшился: в 2018 году он составлял 9,1%, в 2017-м — 7,7%, теперь же он сократился до уровня 2016 года — 5,6%.

Худшие, чем у России, или равные показатели продемонстрировали три страны из списка — Япония (5,7%), Пакистан (5,5%) и Южная Корея (3,1%).

Отдельно аналитики Credit Suisse изучили долю женщин на позициях топ-менеджеров в разных странах и секторах. Лидером по этому параметру оказались Филиппины (34%), далее следуют Таиланд (28%), Австралия и Новая Зеландия (25%), Швеция (25%), Сингапур (23%) и Малайзия (23%). России в этой таблице нет. Однако, как сообщает Credit Suisse, доля женщин в руководстве здесь довольно высока и находится на уровне около 20% (для сравнения, в США 22% женщин в руководстве, во Франции — 21%, в Великобритании и Канаде — 18%).

Очень сильно различается доля женщин на разных руководящих должностях.

Больше всего женщин в так называемых разделяемых сервисах — специализированных службах, выделяемых в компаниях в отдельное подразделение, например HR или IT. Среди руководителей таких подразделений доля женщин достигает 32,3%. Далее следуют директора по стратегиям и инвестициям — здесь доля женщин равна 17,8%, а также директора по управлению бизнесом — 13,6%. Меньше всего женщин на постах финансового директора (14,1%) и генерального директора (4,5%). Больше всего женщин на посту генерального директора в Италии и Сингапуре (15%). В некоторых странах, в числе которых Германия, Япония, Испания, Турция и Малайзия, женщин во главе изученных Credit Suisse крупных компаний вообще не оказалось, а в Швейцарии и на Тайване их доля составила лишь 1%.

Авторы доклада проанализировали связь между гендерным разнообразием в руководстве компаний и их результатами, выраженными динамикой цен акций. Построив отдельные графики роста цен на акции всех компаний в целом, а также компаний с разной долей женщин в советах директоров и среди топ-менеджеров — менее 10%, менее 15%, более 20%, более 30% и др.,— аналитики Credit Suisse пришли к выводу, что компании с большим количеством женщин в руководстве показывают результаты чуть лучше, чем в среднем по рынку, а компании с меньшим количеством женщин — чуть хуже.

«В нашем обновленном анализе мы установили, что (гендерное.— “Ъ”) разнообразие в топ-менеджменте компаний в большей мере, чем разнообразие в совете директоров, приводит к более высоким результатам. Компании с командой менеджеров с большим разнообразием демонстрировали опережающую динамику с поправкой на сектор, приближающуюся к 4% в год, в сравнении с теми, в которых разнообразие было ниже среднего»,— говорится в докладе. Притом авторы доклада признают, что «сложным остается вопрос, ведет ли большее разнообразие к более ''качественной'' бизнес-модели, или же более ''качественная'' бизнес-модель ведет к большему разнообразию».

Яна Рождественская