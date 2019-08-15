Минтруд утвердил список запрещенных для женщин должностей

Минюст зарегистрировал приказ Минтруда от 18 июля, который регламентирует перечень должностей с вредными или опасными условиями труда, занимать которые не могут женщины. В отличие от версии 2000 года, содержавшей 456 наименований работ, в новом приказе говорится уже только о 100 профессиях. Так, для женщин сняты ограничения на такие профессии, как водитель-дальнобойщик, машинист электропоезда, слесарь по ремонту автомобилей, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Из нового документа полностью изъят блок по строительным, монтажным и ремонтно-строительным работам, ранее он включал такие обязанности, как корчевка пней, плитоломные работы, разборка зданий и сооружений, и такие профессии, как арматурщик, плотник, асфальтобетонщик, землекоп, каменщик и кровельщик, машинист автогудронатора, бульдозера и укладчика асфальтобетона.

Напомним, критерии для ограничения списка работ, где не могут быть задействованы женщины, регламентируются федеральными законами «О специальной оценке условий труда» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», они учитывают, в частности, наличие в воздухе в рабочих зонах химических веществ, опасных для репродуктивного здоровья женщины. При этом, создав безопасные условия труда, работодатель может нанимать на такие должности женщин.

В числе запрещенных для женщин отраслей по-прежнему остаются химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа. Женщинам также нельзя работать пожарными, водолазами и грузчиками. «Неженскими» остаются все сферы, связанные с ядовитыми веществами, опасными условиями труда и тяжелыми физическими нагрузками.

Как ранее сообщал “Ъ”, в России, по данным Роструда, насчитывается от 300 тыс. до 2,2 млн вредных рабочих мест. Замдиректора АНО «Центр социально-трудовых прав» Юлия Островская поясняла, что сократить или отменить ограничивающий «женские» профессии список России в 2011 году рекомендовала Международная организация труда, а в 2017 году — Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН. По словам эксперта, пересмотр перечня может стать одним из достижений, которые РФ сможет указать в отчете по выполнению требований Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — его необходимо представить до 1 ноября.

Приказ Минтруда вступит в силу 1 января 2021 года.

Подробнее о приказе — в публикации “Ъ” «Рабочим запретам ограничили список».

Валентина Путреша