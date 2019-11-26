Новым председателем Госэконадзора Ленобласти стал Николай Борисов

Председателем комитета государственного экологического надзора Ленинградской области назначен Николай Борисов. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Он опытный управленец и грамотный специалист»,— охарактеризовал его работу господин Дрозденко. Губернатор добавил, что в ближайшее время кадровых перестановок в правительстве Ленобласти не предвидится.

Господин Борисов занимал должность начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. Его предшественник, Михаил Козьминых — занял должность руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Николай Борисов возглавил управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами в 2016 году. До этого он несколько лет работал заместителем председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, а также был заместителем главы администрации Курортного района города.

Напомним, за последние две недели в стенах правительства Ленобласти произошло сразу несколько кадровых изменений. Помимо Михаила Козьминых, они коснулись председателя комитета по внешним связям Ленинградской области Андрея Минина, уходящего на место руководителя представительства проекта «Северный поток - 2» в Петербурге и Ленобласти, вице-губернатора по внутренней политике Ленобласти Сергея Перминова, который станет заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и заместителя председателя правительства Ленобласти по безопасности Валерия Пикалева. Его пригласили в Смольный в качестве вице-губернатора.

Ольга Кантемирова