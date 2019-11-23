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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров сохранил пост в федеральном руководстве «Единой России»

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сохранил пост в федеральном руководстве «Единой России». Решение о переизбрании господина Макарова на должность члена президиума генсовета партии поддержали на съезде «Единой России» в Москве.

Кроме того, должность в генсовете сохранил гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщает «Фонтанка.ру».

Член фракции «Единой России» в ЗакСе Дмитрий Тугов и депутат Госдумы РФ Михаил Романов исключены из состава генсовета партии. Вакантные места в президиуме генсовета заняли бывший вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов, который станет новым заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и сенатор от Петербурга Андрей Кутепов.

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