Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора. Об этом господин Беглов заявил на совещании с членами правительства в понедельник, 25 ноября, сообщает «Фонтанка.ру».

Господин Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленобласти, где курировал вопросы безопасности. До этого он трудился на посту зампреда правительства Новгородской области по ЖКХ, ТЭК и строительству. Перед тем, как стать региональным чиновником, он возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России. В его ведении находилась охрана резиденции Владимира Путина на Валдае.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на работу в Смольный также может перейти замминистра просвещения РФ Ирина Потехина. Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева, в свою очередь, возвращается из городского правительства в полпредство президента по СЗФО.