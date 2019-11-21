Глава комитета по внешним связям Ленобласти Андрей Минин уходит в «Северный поток-2»

Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин покидает свой пост. С 2 декабря он будет работать в должности руководителя представительства проекта «Северный поток-2» в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Об этом “Ъ-СПб” сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Сам господин Минин данную информацию подтвердил. Он объяснил, что «Северный поток-2» заключил соглашение с правительством Ленобласти о реализации социальных проектов и проектов в сфере экологии, культуры и здравоохранения. «Особенно это будет касаться Кингисеппского района, где проходит трубопровод. Я буду курировать проекты, рассчитанные до 2030 года»,— уточнил он.

Преемника Андрея Минина губернатор Ленобласти не назвал, добавив лишь, что на эту должность рассматривается десяток анкет. «Это серьезный выбор и я пока не определился»,— подчеркнул Александр Дрозденко.

Председателем комитета по внешним связям Ленобласти Андрей Минин был назначен в 2012 году. До этого он занимал разные должности в администрации президента России.

Ольга Кантемирова