Поточный метод

Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин, занимавший эту должность семь лет, покидает свой пост. Он станет руководителем представительства проекта «Северный поток — 2» в Петербурге и Ленобласти, в его обязанности войдет решение социальных и экологических вопросов, связанных с работой газопровода. Уход господина Минина происходит на фоне ротации кадров в стенах правительства Ленобласти, информация о которых появляется второй раз за неделю.

О том, что Андрей Минин покидает свой пост, “Ъ” сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Сам господин Минин подтвердил эту информацию. По его словам, со 2 декабря он начнет принимать дела, для того чтобы с января 2020 года возглавить представительство «Северного потока — 2» в Петербурге и Ленобласти. Компания Nord Stream 2 AG заключила соглашение с правительством Ленобласти о реализации проектов в сфере культуры, экологии и здравоохранения с акцентом на Кингисеппский район, пояснил он. «Я буду курировать проекты, рассчитанные до 2030 года»,— сказал господин Андрей Минин.

Председателем комитета по внешним связям Ленинградской области Андрей Минин работает с 2012 года (см. “Ъ” от 31.10.2012). В его резюме значатся разные должности в администрации президента России. В 1990-е в числе прочих он занимал пост исполняющего обязанности генерального директора компании «Телеплюс» и специалиста отдела внешних связей управления межпарламентского сотрудничества Межпарламентской Ассамблеи СНГ. По данным источника “Ъ”, близкого к правительству Ленобласти, господин Минин — протеже неких силовых структур, которые когда-то помогли ему занять должность председателя комитета, а сейчас — устроиться на новое место.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км. Проектом занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром». Партнерами «Газпрома» выступают германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд. Запустить газопровод планируется в середине 2020 года, сообщил вчера вице-премьер России Дмитрий Козак.

Маршрут газопровода на российском участке проходит по особо охраняемой природной территории — Кургальскому заказнику, расположенному в Кингисеппском районе Ленобласти. По мнению экологов, «траншея в заказнике приведет к осушению прилегающей территории и нанесет вред экосистемам заказника». В частности, пострадает северная часть болота Кадер, которое находится под защитой международной Рамсарской конвенции. Осенью этого года Nord Stream 2 AG передала правительству Ленобласти «дорожную карту» мероприятий на 30 лет, в числе которых инвестиции компании в сохранение биоразнообразия Кургальского заказника.

Подтвердил губернатор Ленобласти информацию и об отставке председателя комитета Госэконадзора Ленобласти Михаила Козьминых в связи с уходом на должность руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, о чем писал 47news. Также глава региона прояснил ситуацию с вице-губернатором по внутренней политике Сергеем Перминовым, который, по данным источников “Ъ”, станет заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (см. “Ъ” от 19.11.2019). Планируется, что Сергей Перминов будет отвечать за взаимодействие с региональными отделениями партии, а также за проведение региональных выборных кампаний. Господин Дрозденко эту информацию подтвердил, однако добавил, что Сергей Перминов все еще остается в должности вице-губернатора Ленобласти. «Он не уходит, а получает дополнительную нагрузку. Но это общественная нагрузка, и пока кроме нее других предложений Сергею Николаевичу (Перминову.— “Ъ”) не поступило. Я рекомендовал ему написать заявление на отпуск, чтобы разобраться в ситуации»,— сказал он. Кандидатов на освободившиеся должности губернатор не назвал, добавив лишь, что на каждую из них рассматривается десяток анкет.

Политолог Александр Конфисахор объясняет, что в случае если Сергей Перминов покинет свой пост, главной интригой станет его преемник: насколько он сможет построить эффективную работу, учитывая, что до выборов губернатора Ленобласти осталось меньше года. Уход Андрея Минина и Михаила Козьминых он не считает показательным событием, так как ротация кадров среди чиновников была и будет всегда.

Ольга Кантемирова