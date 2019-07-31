Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters. Законопроект одобрили 20 членов комитета, против выступили 2.

Документ предполагает введение ограничительных мер против всех компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока-2», а также предоставляют финансовую или техническую поддержу.

Как ранее отмечал выступавший против законопроекта сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, санкции, если законопроект будет принят в существующей редакции, могут быть введены против предприятий из стран—союзников по НАТО и нейтральных стран, в том числе Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Трубопровод «Северный поток-2» проложен уже на 70% в Балтийском море, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Дания остается единственной страной, не выдавшей «Газпрому» разрешение на строительство.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.