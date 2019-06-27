«Северный поток-2» стал ближе к санкциям

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил законопроект о санкциях против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Теперь документ должен поступить на рассмотрение Палаты представителей. Законопроект позволяет блокировать активы физических лиц и компаний, которые предоставляют трубоукладочные суда для этих проектов. Строительством обоих газопроводов занимается швейцарская Allseas.

Процесс введения санкций против российских экспортных газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», о возможности которых в Вашингтоне говорят не первый год, процедурно сдвинулся с мертвой точки. Комитет по иностранным делам доработал и одобрил законопроект, внесенный туда в середине мая, под названием «Акт о защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019). Документ позволяет ввести санкции против физических лиц и компаний, которые предоставляют трубоукладочные суда для строительства российских экспортных газопроводов на глубине моря более 100 футов. Фактически законопроект направлен против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Теперь документ будет передан на рассмотрение Палаты представителей. Если она одобрит проект, ему еще нужно получить одобрение Сената и президента США, чтобы стать законом.

Строительством морской части «Северного потока-2» и «Турецкого потока» занимается швейцарская компания Allseas. Морская часть «Турецкого потока» уже проложена, поэтому введение санкций на его завершение не повлияет. Прокладка «Северного потока-2» должна была бы завершиться к ноябрю, если бы не сохраняющаяся неясность с позицией Дании, которая пока не дала разрешения на строительство в своей экономической зоне.

В то же время те санкции, которые предусмотрены в законопроекте, прямо не влияют на строительство газопровода, хотя могут создать серьезные неприятности для другого бизнеса Allseas. Согласно документу, власти США потенциально смогут заблокировать имущество и активы в стране у тех компаний, которые предоставляют суда-трубоукладчики, а также отозвать американские визы у собственников и сотрудников таких компаний. Также американским финансовым организациям может быть запрещена работа с этими компаниями или физическими лицами, в том числе по страхованию судов. На данный момент у Allseas нет проектов в США, хотя у компании есть офис в Хьюстоне.

Юрий Барсуков