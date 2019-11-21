Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Глава Минэнерго Александр Новак вчера, 20 ноября, сказал, что поставки газа могут начаться до конца текущего года.

Господин Козак не стал уточнять месяц, когда будет запущен «Северный поток-2». «В середине следующего года»,— ответил он журналистам на вопрос о газопроводе (цитата по ТАСС).

Александр Новак ранее допустил, что возможен запуск «Северного потока-2» до конца года. По его словам, это может зависеть от графика реализации проекта.

«Северный поток-2» — это газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Протяженность составляет 1,2 тыс. км.

Также господин Козак прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину. По его словам, Россия прилагает усилия, чтобы избежать газовой войны. «Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого»,— сказал вице-премьер.

На прошлой неделе парламент Германии принял закон, который позволяет «Газпрому» обойти директивы Евросоюза и использовать «Северный поток-2» на полную мощность.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».

Почему России и Украине не удастся отойти от политизации транзита газа — в материале “Ъ” «Государственная труба Украины».