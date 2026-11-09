Семь человек лишили гражданства России из-за угрозы нацбезопасности

Мужчину также обвинили в том, что он разделял идеи движения, признанного экстремистским и запрещенного в России. Он проходит по статье ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.