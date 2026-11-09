Семь человек лишили гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
Семеро уроженцев Центральной Азии и Закавказья, проживающих в шести регионах России, лишены гражданства России. Причиной стали «действия, создающие угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям», сообщает Центр общественных связей ФСБ.
В частности, лишен гражданства житель Забайкальского края. По данным ФСБ, он распространял призывы к открытому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и неисполнению их требований. Кроме того, он «формировал негативное отношение к воинской службе среди выходцев из стран ближнего зарубежья», утверждает ведомство.
Жителя Тамбовской области лишили гражданства из-за того, что он был «активным членом диаспоры региона, вдохновителем и сторонником идей превосходства нации, отстаивания интересов трудовых мигрантов в регионе силовым путем при возникновении конфликтов с местным населением», следует из пресс-релиза.
Мужчину также обвинили в том, что он разделял идеи движения, признанного экстремистским и запрещенного в России. Он проходит по статье ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, два жителя Республики Хакасия лишились гражданства из-за распространения «националистических высказываний в отношении этнических русских». Как отмечает ФСБ, злоумышленники запрещали своим несовершеннолетним детям разговаривать на русском языке в образовательных учреждениях.
Жителя Тверской области, лишенного гражданства РФ, сочли причастным к экономическим преступлениям с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян. Ведомство установило, что мужчина получил их «преступным путем для проведения незаконных финансовых операций».
Житель Ивановской области инициировал драку между выходцами из Центрально-Азиатского региона и местными жителями, что послужило предпосылкой для межнационального конфликта, указано в пресс-релизе. Это стало основанием для лишения его российского гражданства.
Жителя Пермского края лишили гражданства за распространение идей этнического превосходства. Кроме того, он пренебрежительно и потребительски относился к коренному населению России, уточнили в ФСБ.