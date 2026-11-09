«Интерфакс»: Лавров пропустит заседание глав МИДов ОБСЕ в Швейцарии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не приедет на встречу глав внешнеполитических ведомств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в швейцарском городе Лугано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Российская делегация при этом будет представлена на мероприятии, уточнил собеседник агентства. Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ запланировано на 3 и 4 декабря.
Прошлогоднее заседание, которое проходило в Вене, глава МИДа также пропустил. Тогда Россию представлял его заместитель Александр Грушко.