Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

«Это вопрос к Nord Stream 2 (оператор проекта, учредителем является "Газпром".— “Ъ”) в большей степени. <…> Может быть, и в этом году будут стараться сделать. В зависимости от графика реализации этого проекта посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Напомним, в конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока-2»: Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство. 13 ноября парламент Германии также принял закон, которые фактически позволяют «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».

Подробнее о решении проблем с газовой директивой — в публикации “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».