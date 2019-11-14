Поток обратной силы не имеет

Парламент Германии принял закон, который фактически позволяет «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность. Закон устраняет существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли выдать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Теперь этот срок де-факто продлен на год, и «Северный поток-2», видимо, сможет претендовать на исключение. По мнению юристов, Еврокомиссия теоретически может оспорить подобную неоднозначную имплементацию газовой директивы в законодательство Германии в суде ЕС. Однако, учитывая вес этой страны в рамках союза, юристы считают такой шаг маловероятным.

Бундестаг 13 ноября принял изменения в национальный закон «Об энергетике», которые существенно смягчают условия применения газовой директивы ЕС к газопроводу «Северный поток-2». Весной 2019 года ЕС одобрил поправки к этой директиве, которые требуют от приходящих в страны союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа, а также по доступу третьих лиц. Поскольку владелец и оператор «Северного потока-2» — компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому», новое законодательство может привести к тому, что трубу нельзя будет загрузить более чем наполовину.

Действие газовой директивы распространяется и на Германию, но каждая из стран—членов ЕС при этом обладает полномочиями по выбору способа применения этой директивы.

Газовая директива разделяет проекты на старые (введены до 23 мая 2019 года) и новые. Старые проекты могут легко получить исключение из новых требований, а новые — нет. Однако принятый в Германии закон, по сути, убирает это временное ограничение. Согласно ему, директива не будет распространяться на все введенные в эксплуатацию газопроводы, операторы которых запросят исключение до 24 мая 2020 года.

«Северный поток-2», которому Дания в конце октября выдала разрешения на прокладку последнего участка маршрута по дну Балтийского моря, вероятно, будет сдан в первые месяцы 2020 года. Таким образом, проект, видимо, «успеет» получить исключение.

В Nord Stream 2 AG “Ъ” сообщили, что не комментируют законодательные процессы в других странах. В «Газпроме» не предоставили комментарий.

Ключевой вопрос заключается в том, согласится ли Еврокомиссия с подобным решением немецкого парламента.

На прошлой неделе представители Польши и Украины — традиционных оппонентов «Северного потока-2» — уже заявляли, что готовы пойти в суд в случае, если Бундестаг примет этот закон. При этом Еврокомиссия не стала публично критиковать инициативу немецких депутатов.

Партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков отмечает, что каждое государство ЕС самостоятельно определяет, как оно соблюдает нормы ЕС в своем законодательстве. Поэтому нельзя однозначно говорить о том, что одобренный Бундестагом закон не соответствует положениям газовой директивы ЕС. «Конечно, существует риск, что Еврокомиссия увидит здесь нарушения и подаст в суд ЕС на Германию, потребовав от нее привести положения национального законодательства в соответствие с директивой»,— говорит он. Однако, отмечает юрист, такой шаг в любом случае займет время. В целом, по мнению Ильи Рачкова, маловероятно, что Еврокомиссия доведет дело до суда, учитывая статус и вес Германии в ЕС. Он также подчеркивает, что подобный иск может подать только Еврокомиссия — даже страны ЕС, недовольные «Северным потоком-2», например Польша, не имеют такого права.

Партнер юридической фирмы «Юстерс» Максим Чернавин добавляет, что, если иск все же будет подан, его рассмотрение может занять год-полтора. При этом Еврокомиссия может попросить суд ЕС принять обеспечительные меры, то есть ограничить использование 50% мощностей «Северного потока-2», однако ей потребуется доказать наличие негативных последствий от работы газопровода на полную мощность, отмечает юрист.

Татьяна Дятел