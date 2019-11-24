Авиаперелеты электризуются

По всему миру работает около 200 проектов по разработке электросамолетов — гибридных и полностью электрических, одноместных и предназначенных для коммерческих перевозок. И хотя пока речь идет о небольших самолетах, которые могут пролететь на одной зарядке несколько сот километров, эксперты считают, что через десять лет могут появиться довольно большие региональные самолеты на несколько десятков пассажиров.

Инициатива не наказуема и не поощряема

На этой неделе Airbus и авиакомпания EasyJet объявили о совместном проекте по разработке электросамолета — как полностью электрического, так и гибридного. Еще с 2017 года авиакомпания сотрудничает с компанией Wright Electric, которая занимается разработкой полностью электрического ближнемагистрального самолета. Как сообщают в EasyJet, тестовые полеты девятиместного самолета начались несколько недель назад. Это не первое подобное партнерство и для Airbus: ранее в этом году компания подписала соглашение о сотрудничестве в разработке электросамолетов со скандинавской авиакомпанией SAS.

Над созданием электрического самолета работает все больше компаний — как и в случае с электромобилями, это связано в первую очередь с трендом на снижение вредных выбросов, за что авиаперевозки критикуют особенно сильно. В последнее время популярность набирает отказ от авиаперелетов из экологических соображений — даже Международная ассоциация воздушного транспорта признала, что это может несколько снизить пассажиропоток. При этом на авиацию приходится лишь 2% всех подобных выбросов, кроме того, в отличие от автопроизводителей в отношении производителей самолетов не действуют нормы, требующие создания более экологичных двигателей. Таким образом, автопроизводителей стимулируют, а то и фактически заставляют активно разрабатывать электромобили, а в случае с электросамолетами это является инициативой самих авиакомпаний и авиапроизводителей.

Гибридная авиация — первый шаг к электрической

По подсчетам консалтинговой компании Roland Berger, количество проектов по разработке электросамолетов выросло в 2018 году на 50%, до 170, и продолжит расти дальше — в нынешнем году их число должно достигнуть 200. Больше всего таких проектов в Европе — 72, в США действует 67 подобных проектов. По мнению директора по технологиям французского производителя авиационных двигателей Safran Стефана Кюей, небольшие гибридные самолеты вместимостью 10–20 пассажиров вступят в эксплуатацию к середине 2020-х годов, а более крупные самолеты на 40 пассажиров для маршрутов регионального уровня — к 2030 году.

В интервью ''Ъ'' официальный представитель швейцарской ассоциации Air Transport Action Group (ATAG) Халдейн Додд заявил, что «сейчас мы находимся примерно в 15 годах от начала коммереского использования электрической авиации на региональных рейсах».

Airbus ведет работу над E-Fan X — гибридным пассажирским самолетом, первый полет которого должен состояться в 2021 году. Кроме того, компания надеется создать гибридную версию самого популярного своего самолета — A320, однако произойдет это не раньше 2035 года. Над разработкой электросамолета работает и основной конкурент Airbus — Boeing. Правда, он в большей мере концентрируется на создании летающих такси: на Парижском авиасалоне в этом году компания представила два небольших городских летательных аппарата вертикального взлета, пассажирский и грузовой. Кроме того, Boeing является одним из основных акционеров компании Zunum Aero, разрабатывающей гибридные региональные самолеты вместимостью до 50 человек.

Британская компания Cranfield Aerospace Solutions, являющаяся подразделением Университета Крэнфилда, совместно с Rolls-Royce и Britten-Norman работает над созданием гибридного самолета на основе легкого девятиместного Britten-Norman Islander. Проект, в который правительство и компании вложили £9 млн ($11,6 млн), должен занять два с половиной года, предполагается, что полеты полностью готового прототипа должны начаться в 2022 году. Гибридную версию Britten-Norman Islander предположительно начнет использовать шотландская авиакомпания Loganair, в том числе на самом коротком в мире постоянном авиамаршруте длиной 2,7 км между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей Оркнейского архипелага.

Региональные перевозки как ближайшая перспектива

В начале ноября NASA представила прототип своего первого электросамолета X-57 Maxwell — небольшого двухмоторного полностью электрического самолета. Израильская компания Eviation работает над полностью электрическим девятиместным самолетом Alice, пробные полеты которого должны начаться уже в этом году. Ожидается, что в 2021 году самолет, который может пролететь на одном заряде батареи более 1 тыс. км, получит необходимые разрешения. Американская авиакомпания Cape Air уже заявила о намерении с 2022 года использовать такие самолеты на своих маршрутах регионального уровня.

Американская компания Ampaire пообещала начать использование разработанного ею шестиместного самолета Ampaire Electric EEL на некоторых коммерческих маршрутах уже в нынешнем году. Притом пока речь идет все же о тестировании — получить лицензию компания планирует лишь к 2021 году. Созданием электросамолетов занимаются и китайские компании: в конце октября начались полеты первого местного электросамолета — двухместного RX4E, который может пролететь на одном заряде 300 км.

Разрабатываются и спортивные электрические самолеты: на этой неделе на авиасалоне в Дубае был представлен электросамолет для гонок White Lightning, созданный компанией Condor Aviation. White Lightning выглядит как обычный спортивный одноместный самолет, при этом он оснащен электродвигателем и может достигать скорости 186 км/ч. Airbus также является спонсором Air Race E — соревнования по гонкам на электросамолетах; ожидается, что первый турнир состоится уже в 2020 году.

О разработке летающих такси говорится уже не первый год — над созданием небольших летательных аппаратов вертикального взлета работают и Uber, и Boeing, и Airbus, и многочисленные стартапы, причем почти все они оснащены именно электрическим двигателем. В этом году Uber заявила, что уже в 2023 году летающие такси с электродвигателем начнут использоваться в Мельбурне и ряде американских городов. По прогнозам Deloitte, рынок таких летательных аппаратов в США достигнет $17 млрд к 2040 году.

Тем не менее пока большинство электросамолетов остается на уровне разработок и прототипов, кроме того, пока сохраняются сложности с максимальной дальностью полета такого самолета на одной зарядке и большим весом аккумуляторов.

«Несмотря на растущий хайп вокруг электросамолетов, отрасль пока еще далека от широкого распространения коммерческой электроавиации. Сейчас электроавиация ограничивается небольшими летательными аппаратами, путешествующими на короткие дистанции. Одно из основных ограничений — вес батарей: так как отношение мощности к весу здесь намного хуже, чем в традиционных авиационных двигателях, они очень тяжелые, а мы все знаем, насколько придирчивы авиакомпании к вопросу веса»,— рассказывает Софи Хэнд, эксперт компании EU Automation, занимающейся автоматизацией производства и поставкой соответствующего оборудования.

Яна Рождественская