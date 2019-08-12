Небо под ногами

Взят очередной рубеж на пути к «человеку летающему» — изобретатель Фрэнки Запата перелетел через Ла-Манш на флайборде собственной конструкции. Насколько реально появление летающих машин, пассажирских дронов и других футуристических летательных аппаратов? Разбирался «Огонек».

Материал подготовили Кирилл Журенков, Александр Трушин

Свежее видео в Instagram у Фрэнки Запата больше похоже на голливудскую фантастику: вот он взлетает с небольшой автомобильной платформы в Сангатте на севере Франции, проносится над водными просторами Ла-Манша и, наконец, приземляется в Дувре, в Маргаретс-Бэй — и все это на «летающей доске», оснащенной реактивным мотором. Строго говоря, сам исторический перелет удался Запата лишь со второй попытки (первая окончилась падением в море), что не отменяет его уникальности: 35,4 километра удалось преодолеть за 22 минуты, причем скорость доходила до 170 километров в час! За эффектным достижением — генеральские планы: в прессе пишут, что французские военные уже заинтересовались технологией и компания Запата получила от них грант более чем на 1 млн евро. А сам изобретатель успел обмолвиться, что работает над… летающим автомобилем. По сути, перелет Запата — один из ярких эпизодов новой транспортной революции. Ее контуры очертить легко: скоро мы пересядем на летающие машины.

О транспортных перспективах человечества «Огонек» писал уже не раз (см., например, №38 за 2018 год), однако с каждым днем будущее все ближе. Перемены назрели хотя бы потому, что наземный транспорт сегодня переживает кризис: по данным Deloitte, в самых загруженных городах мира водители проводят в пробках 50–100 часов в год, а так называемая стоимость транспортной перегрузки (сюда входят как стоимость потраченных топлива и времени, так и, к примеру, рост цен на грузы из-за задержки доставщиков) в одних только США составила 300 млрд долларов. Выход? Осваивать небеса.

Как иронизируют на Западе, в том, что человечество так или иначе «полетит», никто уже не сомневается. Спорят о другом: когда оно полетит. А действительно: когда? Ну, например, в начале лета компания Uber объявила, что ее воздушные такси поднимутся в небо Далласа, Лос-Анджелеса и Мельбурна в 2023 году, то есть уже через четыре года.

А проект летающего автомобиля SkyDrive должен стать реальностью на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Или вот Париж: по прогнозам местного оператора RATP, летающие автомобили начнут возить парижан в горизонте следующих пяти лет! Тут надо оговориться: само словосочетание «летающий автомобиль», конечно, не отражает всего многообразия транспортных средств будущего. Например, в Deloitte разделяют традиционные летающие машины, пассажирские дроны и «революционные аппараты» (по сути, комбинацию летающих машин и дронов). А ведь еще есть те самые «летающие доски», реактивные ранцы…

Но вернемся к перспективам: каким образом мы будем подниматься в небо? Развеем несколько мифов. Как объясняет на интернет-платформе Medium Санжив Сингх, профессор-исследователь в Институте робототехники Университета Карнеги — Меллона, сначала автономные аппараты начнут доставлять грузы в отдаленные районы или в зоны ЧП. Когда же они наконец-то появятся в городах, то первое время будут управляться людьми, а не автопилотами. Или вот еще момент, с которым придется смириться: не стоит ждать, что летающие автомобили доставят вас от двери до двери. Вот обычный день пассажира будущего: утром вы на обыкновенной машине едете из своего загородного дома до «вертипортов» (термин Uber) на окраине мегаполиса, где пересаживаетесь на летающее такси, оно доставляет вас до другого порта в центре, где вы, уже на метро, добираетесь до офиса. Отсюда, кстати, важное следствие надвигающейся транспортной революции — расползание мегаполисов. Ведь расстояния скоро будут не важны!

Что мешает стартовать в небо уже завтра? Технических препятствий все еще достаточно. Например, лучшие умы человечества до сих пор гадают, как уменьшить шум и прочие неудобства от летающих такси? Может, стоит летать над водой, как Kitty Hawk Flyer от сооснователя Google Ларри Пейджа? Или вот еще препятствие — емкость батарей. Ее все еще не хватает! И вот уже создатели аэротакси Skai нашли возможное решение — использовать жидкий водород.

Помимо техники вопросы есть и к экономике будущей транспортной системы.

— Давайте попробуем оценить себестоимость таких полетов,— говорит Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ.— Дорогие летательные аппараты будут доступны лишь миллионерам, и мы с вами их появления практически не заметим. Более массовые варианты тоже вряд ли выйдут за пределы премиального сегмента, вроде воздушного такси в Дубае по 1000 долларов за полет. Это редкие поездки, в масштабах города — капля в море. Что касается массового летающего транспорта, то он в наших городах просто не поместится. Нужны взлетные площадки, парковки, словом, абсолютно новая инфраструктура.

При этом, как напоминает эксперт, надо учитывать: если для одного обыкновенного автомобиля требуется примерно 10 квадратных метров площади, то для летающего нужно гораздо больше. Где столько найти?

— И наконец, самое главное — в городе вроде Москвы средняя поездка проходит на расстояние 5–10 километров. Перелет на такое незначительное расстояние просто не имеет смысла,— считает Трофименко.— Так что речь должна идти прежде всего о другой схеме расселения, когда люди живут в радиусе 1000 км от крупных городов, и за час на аэромобиле преодолевают это расстояние. Для России с нашими просторами это, кстати, даже более перспективно, чем для компактной Европы.

О том, что летающие автомобили пригодятся как раз за городом (и крайне маловероятно — в его пределах), «Огоньку» сказал и практикующий профессор департамента городских исследований и планирования Массачусетского технологического института Карло Ратти, соавтор книги «Город будущего».

— Есть несколько причин, почему мы, возможно, никогда не увидим небо наших городов заполненным летающими аппаратами,— уточняет эксперт.— Во-первых, физика. Несоразмерное количество энергии требуется, чтобы поднять человека или тяжелый объект вертикально в воздух, при этом возникает и сильный шум, и мощные колебания воздуха. Легко представить, что произойдет в городах вроде Нью-Йорка, если мы заменим дронами хотя бы 5% от сотен тысяч автомобилей, курсирующих в Манхэттен и обратно каждый день. Жизнь быстро станет малоприятной для жителей.

Вторая причина, на которую указывает Ратти,— безопасность.

Обыкновенные автомобили могут быть опасными, но, мол, только представьте, как летающее такси из-за какой-нибудь поломки валится прямо на головы людям.

Исследователь напоминает, что мы также не знаем, насколько такие аппараты будут легкой мишенью для террористов или, допустим, хакеров. И вообще, как регулировать движение этих аппаратов в воздухе таким образом, чтобы оно было безопасным?

Карло Ратти признается: сегодня он видит больше возможностей для каких-то транспортных инноваций на земле, чем на небе.

Не стоит сбрасывать со счетов и психологические преграды. Опрос, проведенный недавно швейцарской компанией UBS, показывает недоверие людей к чудесам техники: 54 процента респондентов утверждают, что вряд ли полетят в беспилотном транспортном средстве. Как преодолеть человеческий скептицизм? Вопрос подвешен, и из всех препятствий это сегодня видится едва ли не самым принципиальным.

Экспертиза

Игра на вылет

Я давно изучаю возможности создания индивидуальных средств передвижения в пространстве. Скажу прямо: интерес к этой теме в России небольшой. Как правило, мы лишь пытаемся повторить то, что делают на Западе. Например, перед началом Второй мировой войны немецкие конструкторы создавали летательный аппарат, рассчитанный на одного человека, и у нас тоже были попытки это делать. В 60-х годах американцы пробовали летать на джет-паках (реактивные ранцы), и мы ринулись их догонять. И все-таки у компетентных органов отношение к этому крайне настороженное. Это связанно с законодательным разрешением на полеты.

Владимир Пирожков, директор инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика»

Мне приходилось разговаривать с Сергеем Михеевым, генеральным конструктором ОАО «Камов». Он очень рекомендовал заняться созданием летательных аппаратов для одного-двух человек, считал это перспективным трендом. По его версии, у такого аппарата должны быть два соосных винта, как на вертолетах Камова. Но, кажется, мы и здесь опоздали, потому что первыми полетели на таких соосных «персональных геликоптерах» японцы и немцы.

Сейчас в мире очень активно прорабатывается идея аэротакси. Компания Uber курирует этот проект, в котором участвуют 82 стартапа в разных странах. Среди них есть и два российских: это «Бартини дизайн» (названа в честь выдающегося итальянского (и советского) авиаконструктора), вторая — Hoversurf. Проект «Бартини» — это электрический квадрокоптер на спаренных винтах, рассчитанный на перевозку четырех человек. А Hoversurf — тоже электрический квадрокоптер, или летающий мотоцикл, способный поднимать одного человека в воздух. Летающий прототип «Бартини» в масштабе 1:4 и корпус ховербайка были созданы в нашем центре «Кинетика».

«Летающий мотоцикл» уже получил 3500 предзаказов, в том числе от полиции Дубая.

Оба российских проекта ориентированы на западные рынки. В России на них летать нельзя: есть большие проблемы с нашим запретительным законодательством. У нас нельзя запускать в воздух дроны весом более 250 граммов. И вообще, все, что может летать на высоте до 3 тысяч метров (категория летательных аппаратов G), с большим трудом пробивает дорогу в небо. Так было с частными легкомоторными самолетами: пилотам каждый раз надо было задолго до вылета получать разрешение, лишь недавно перешли к уведомительному порядку регистрации полетов. Так что свободно на аэробайках мы, похоже, полетим не скоро. Но мы продолжаем не только мечтать об этом, но и строить функциональные прототипы таких изделий.