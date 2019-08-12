Небо под ногами

Взят очередной рубеж на пути к «человеку летающему» — изобретатель Фрэнки Запата перелетел через Ла-Манш на флайборде собственной конструкции. Насколько реально появление летающих машин, пассажирских дронов и других футуристических летательных аппаратов? Разбирался «Огонек».
Свежее видео в Instagram у Фрэнки Запата больше похоже на голливудскую фантастику: вот он взлетает с небольшой автомобильной платформы в Сангатте на севере Франции, проносится над водными просторами Ла-Манша и, наконец, приземляется в Дувре, в Маргаретс-Бэй — и все это на «летающей доске», оснащенной реактивным мотором. Строго говоря, сам исторический перелет удался Запата лишь со второй попытки (первая окончилась падением в море), что не отменяет его уникальности: 35,4 километра удалось преодолеть за 22 минуты, причем скорость доходила до 170 километров в час! За эффектным достижением — генеральские планы: в прессе пишут, что французские военные уже заинтересовались технологией и компания Запата получила от них грант более чем на 1 млн евро. А сам изобретатель успел обмолвиться, что работает над… летающим автомобилем. По сути, перелет Запата — один из ярких эпизодов новой транспортной революции. Ее контуры очертить легко: скоро мы пересядем на летающие машины.
О транспортных перспективах человечества «Огонек» писал уже не раз (см., например, №38 за 2018 год), однако с каждым днем будущее все ближе. Перемены назрели хотя бы потому, что наземный транспорт сегодня переживает кризис: по данным Deloitte, в самых загруженных городах мира водители проводят в пробках 50–100 часов в год, а так называемая стоимость транспортной перегрузки (сюда входят как стоимость потраченных топлива и времени, так и, к примеру, рост цен на грузы из-за задержки доставщиков) в одних только США составила 300 млрд долларов. Выход? Осваивать небеса.
Как иронизируют на Западе, в том, что человечество так или иначе «полетит», никто уже не сомневается. Спорят о другом: когда оно полетит. А действительно: когда? Ну, например, в начале лета компания Uber объявила, что ее воздушные такси поднимутся в небо Далласа, Лос-Анджелеса и Мельбурна в 2023 году, то есть уже через четыре года.
Или вот Париж: по прогнозам местного оператора RATP, летающие автомобили начнут возить парижан в горизонте следующих пяти лет! Тут надо оговориться: само словосочетание «летающий автомобиль», конечно, не отражает всего многообразия транспортных средств будущего. Например, в Deloitte разделяют традиционные летающие машины, пассажирские дроны и «революционные аппараты» (по сути, комбинацию летающих машин и дронов). А ведь еще есть те самые «летающие доски», реактивные ранцы…
Но вернемся к перспективам: каким образом мы будем подниматься в небо? Развеем несколько мифов. Как объясняет на интернет-платформе Medium Санжив Сингх, профессор-исследователь в Институте робототехники Университета Карнеги — Меллона, сначала автономные аппараты начнут доставлять грузы в отдаленные районы или в зоны ЧП. Когда же они наконец-то появятся в городах, то первое время будут управляться людьми, а не автопилотами. Или вот еще момент, с которым придется смириться: не стоит ждать, что летающие автомобили доставят вас от двери до двери. Вот обычный день пассажира будущего: утром вы на обыкновенной машине едете из своего загородного дома до «вертипортов» (термин Uber) на окраине мегаполиса, где пересаживаетесь на летающее такси, оно доставляет вас до другого порта в центре, где вы, уже на метро, добираетесь до офиса. Отсюда, кстати, важное следствие надвигающейся транспортной революции — расползание мегаполисов. Ведь расстояния скоро будут не важны!
Что мешает стартовать в небо уже завтра? Технических препятствий все еще достаточно. Например, лучшие умы человечества до сих пор гадают, как уменьшить шум и прочие неудобства от летающих такси? Может, стоит летать над водой, как Kitty Hawk Flyer от сооснователя Google Ларри Пейджа? Или вот еще препятствие — емкость батарей. Ее все еще не хватает! И вот уже создатели аэротакси Skai нашли возможное решение — использовать жидкий водород.
Помимо техники вопросы есть и к экономике будущей транспортной системы.
— Давайте попробуем оценить себестоимость таких полетов,— говорит Константин Трофименко, директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ.— Дорогие летательные аппараты будут доступны лишь миллионерам, и мы с вами их появления практически не заметим. Более массовые варианты тоже вряд ли выйдут за пределы премиального сегмента, вроде воздушного такси в Дубае по 1000 долларов за полет. Это редкие поездки, в масштабах города — капля в море. Что касается массового летающего транспорта, то он в наших городах просто не поместится. Нужны взлетные площадки, парковки, словом, абсолютно новая инфраструктура.
При этом, как напоминает эксперт, надо учитывать: если для одного обыкновенного автомобиля требуется примерно 10 квадратных метров площади, то для летающего нужно гораздо больше. Где столько найти?
— И наконец, самое главное — в городе вроде Москвы средняя поездка проходит на расстояние 5–10 километров. Перелет на такое незначительное расстояние просто не имеет смысла,— считает Трофименко.— Так что речь должна идти прежде всего о другой схеме расселения, когда люди живут в радиусе 1000 км от крупных городов, и за час на аэромобиле преодолевают это расстояние. Для России с нашими просторами это, кстати, даже более перспективно, чем для компактной Европы.
О том, что летающие автомобили пригодятся как раз за городом (и крайне маловероятно — в его пределах), «Огоньку» сказал и практикующий профессор департамента городских исследований и планирования Массачусетского технологического института Карло Ратти, соавтор книги «Город будущего».
— Есть несколько причин, почему мы, возможно, никогда не увидим небо наших городов заполненным летающими аппаратами,— уточняет эксперт.— Во-первых, физика. Несоразмерное количество энергии требуется, чтобы поднять человека или тяжелый объект вертикально в воздух, при этом возникает и сильный шум, и мощные колебания воздуха. Легко представить, что произойдет в городах вроде Нью-Йорка, если мы заменим дронами хотя бы 5% от сотен тысяч автомобилей, курсирующих в Манхэттен и обратно каждый день. Жизнь быстро станет малоприятной для жителей.
Вторая причина, на которую указывает Ратти,— безопасность.
Исследователь напоминает, что мы также не знаем, насколько такие аппараты будут легкой мишенью для террористов или, допустим, хакеров. И вообще, как регулировать движение этих аппаратов в воздухе таким образом, чтобы оно было безопасным?
Карло Ратти признается: сегодня он видит больше возможностей для каких-то транспортных инноваций на земле, чем на небе.
Не стоит сбрасывать со счетов и психологические преграды. Опрос, проведенный недавно швейцарской компанией UBS, показывает недоверие людей к чудесам техники: 54 процента респондентов утверждают, что вряд ли полетят в беспилотном транспортном средстве. Как преодолеть человеческий скептицизм? Вопрос подвешен, и из всех препятствий это сегодня видится едва ли не самым принципиальным.
Игра на вылет
Я давно изучаю возможности создания индивидуальных средств передвижения в пространстве. Скажу прямо: интерес к этой теме в России небольшой. Как правило, мы лишь пытаемся повторить то, что делают на Западе. Например, перед началом Второй мировой войны немецкие конструкторы создавали летательный аппарат, рассчитанный на одного человека, и у нас тоже были попытки это делать. В 60-х годах американцы пробовали летать на джет-паках (реактивные ранцы), и мы ринулись их догонять. И все-таки у компетентных органов отношение к этому крайне настороженное. Это связанно с законодательным разрешением на полеты.
Мне приходилось разговаривать с Сергеем Михеевым, генеральным конструктором ОАО «Камов». Он очень рекомендовал заняться созданием летательных аппаратов для одного-двух человек, считал это перспективным трендом. По его версии, у такого аппарата должны быть два соосных винта, как на вертолетах Камова. Но, кажется, мы и здесь опоздали, потому что первыми полетели на таких соосных «персональных геликоптерах» японцы и немцы.
Сейчас в мире очень активно прорабатывается идея аэротакси. Компания Uber курирует этот проект, в котором участвуют 82 стартапа в разных странах. Среди них есть и два российских: это «Бартини дизайн» (названа в честь выдающегося итальянского (и советского) авиаконструктора), вторая — Hoversurf. Проект «Бартини» — это электрический квадрокоптер на спаренных винтах, рассчитанный на перевозку четырех человек. А Hoversurf — тоже электрический квадрокоптер, или летающий мотоцикл, способный поднимать одного человека в воздух. Летающий прототип «Бартини» в масштабе 1:4 и корпус ховербайка были созданы в нашем центре «Кинетика».
Оба российских проекта ориентированы на западные рынки. В России на них летать нельзя: есть большие проблемы с нашим запретительным законодательством. У нас нельзя запускать в воздух дроны весом более 250 граммов. И вообще, все, что может летать на высоте до 3 тысяч метров (категория летательных аппаратов G), с большим трудом пробивает дорогу в небо. Так было с частными легкомоторными самолетами: пилотам каждый раз надо было задолго до вылета получать разрешение, лишь недавно перешли к уведомительному порядку регистрации полетов. Так что свободно на аэробайках мы, похоже, полетим не скоро. Но мы продолжаем не только мечтать об этом, но и строить функциональные прототипы таких изделий.
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