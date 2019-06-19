В Ле-Бурже узнали, что такое электричество На аэрокосмическом салоне заключен контракт на поставку пассажирских региональных электросамолетов

Во вторник на международном аэрокосмическом салоне в Париже (Ле-Бурже) был заключен контракт на поставку полностью электрических пассажирских самолетов. Израильская компания Eviation подписала соглашение с американской авиакомпанией Cape Air о продаже нескольких электросамолетов Alice с дальностью полета 1000 км.

Представленный во вторник, 18 мая, на авиасалоне в Ле-Бурже электросамолет Alice израильской компании Eviation уже получил первого покупателя. Региональная американская авиакомпания Cape Air, которая осуществляет рейсы по 35 направлениям в США и странах Карибского бассейна, договорилась о покупке не менее 10 самолетов стоимостью около $4 млн. Региональный электросамолет Alice на девять мест способен совершать полеты дальностью 1000 км на скорости около 440 км/ч.

Американская региональная авиакомпания Cape Air сделала предзаказ на несколько таких самолетов стоимостью около $4 млн, более подробная информация не разглашается.

Получение сертификата на эксплуатацию Alice планируется в 2021 году, поставки и коммерческий запуск — в 2022 году.

Eviation является стартапом, получившим венчурное финансирование от ряда инвестфондов и бизнесменов. По данным CNBC, сингапурская инвесткомпания Clermont Group известного новозеландского миллиардера Ричарда Чендлера предоставила израильтянам около $76 млн в обмен на 70-процентную долю в компании.

Сам господин Чендлер считает, что коммерческая эксплуатация электрических самолетов может стать широко распространенной во всем мире уже в ближайшем будущем.

«45% всех перелетов совершается на расстояниях до 800 км,— считает бизнесмен.— В этот диапазон укладываются такие рейсы, как, например, Лондон—Цюрих или Нью-Йорк—Детройт. Таким образом, уже сейчас почти половина всех рейсов в мире вполне по силам электрическим двигателям».

Интерес к электрической пассажирской авиации проявляют не только венчурные инвесторы. Во вторник один из крупнейших поставщиков двигателей для мировой авиации, компания Rolls-Royce объявила о покупке операций Siemens по разработке электрических и гибридных авиационных двигателей. Сделка по покупке подразделения eAircraft c исследовательскими и производственными объектами в Германии и Венгрии должна завершиться осенью и, по мнению Rolls-Royce, «ускорит нашу стратегию по электрификации и поможет нашему стремлению стать одним из ведущих игроков ''третьей эры'' в развитии авиации».

Евгений Хвостик