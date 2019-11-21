Путин принял участие в открытии движения по МЦД

Президент России Владимир Путин совершил поездку по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) в первый день его работы. Ранее сегодня через несколько часов после запуска движения на МЦД в работе турникетов нескольких станций произошел сбой, пассажиров бесплатно пропускали через сломанные турникеты.

Господин Путин, а также глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проехали от Белорусского вокзала до станции Фили в поезде «Иволга» по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню, сообщили в Кремле.

Мэр Москвы во время поездки подарил президенту именную карту «Тройка» для оплаты проезда. Глава РЖД на церемонии открытия предложил ему проехать на беспилотном поезде, который будет ходить по МЦК с 2021 года. «Следующий год вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу»,— заявил господин Белозеров (цитата по «Интерфаксу»).

Сейчас открылись первые две линии МЦД (Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск). Всего таких линий планируется пять. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро,— с 5:30 до 1:00, а абонементы будут записываться на карту «Тройка» или «Стрелка».

Утром пассажиры МЦД столкнулись с рядом сложностей. На некоторых станциях не работали турникеты, в поездах и на платформах наблюдалась давка. Также пассажиры сообщали о слишком коротких поездах.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ” «В историю на поезде».

О системе оплаты проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».

О том, какие проблемы остались в работе МЦД,— в материале “Ъ FM” «Московские диаметры проверяют запуском».