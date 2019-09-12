В историю на поезде

Запуск движения по Московским центральным диаметрам (МЦД) в конце нынешнего года станет началом завершающего этапа создания грандиозной рельсовой транспортной системы в московской агломерации. Вместе со стремительно растущим Московским метрополитеном и МЦК она станет одной из крупнейших в мире городской железнодорожной сетью с тактовым движением поездов и единой системой оплаты проезда.

Совместные транспортные проекты правительства Москвы, ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и правительства Московской области безусловно войдут в историю мирового градостроительства. С запуском регулярного сообщения по МЦД с пятиминутными интервалами движения в пиковые часы в московской агломерации создается одна из крупнейших в мире система внеуличного пассажирского общественного транспорта, которую все чаще называют «наземным метро».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строящаяся Большая кольцевая линия метро будет длиннее МЦК — около 70 км. «Создается проект МЦД, в результате которого наземное и подземное метро Москвы будет около 1 тыс. км,— сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Московский метрополитен до 2023 года должен пополниться 47 новыми станциями и 115,8 км новых линий метро. Протяженность линий метро с учетом МЦК и пяти диаметров после их ввода даже превысит 1 тыс. км, а общее количество станций метро, МЦК и МЦД достигнет 502. По темпам строительства (в 2018 году было введено рекордное количество новых станций — 17) новая пассажирская железнодорожная система, объединяющая городские и пригородные перевозки, действительно сможет соперничать с крупнейшей в мире системой внеуличного транспорта Сеульского столичного региона, которая превышает 1007 км и насчитывает 631 станцию. Но европейских конкурентов Москва точно обойдет: совокупный размер сети парижского метрополитена и рельсовой пригородной системы RER — 815 км и 559 станций, берлинских U-Bahn и S-Bahn — 478 км и 339 станций, лондонского Underground — 402 км и 270 станций.

Мировой масштаб проекта и технологическая сложность его реализации вынуждают руководство страны брать под личный контроль выполнение амбициозной и престижной для государства задачи. Финансирование проекта совместно обеспечивают федеральный бюджет, государственная железнодорожная монополия ОАО РЖД и богатейшие региональные администрации Москвы и Московской области. Старт проекту МЦД два года назад дал лично президент России Владимир Путин, ход реализации проекта регулярно проверяют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его заместитель Максим Акимов в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова.

Всеобщая стройка

Общий размер инвестиций в железнодорожные проекты в Московской агломерации подсчитать практически невозможно, поскольку они реализуются последовательно и финансируются из самых различных источников. По части масштабных строек не завершены проектные работы, и их стоимость еще не известна, но в уже запущенные стройки вложены сотни миллиардов рублей.

Организация сквозного диаметрального железнодорожного сообщения стала возможной благодаря собственной долгосрочной программе ОАО РЖД по реконструкции железных дорог Московского транспортного узла, которая реализуется уже более десяти лет — с 2008 года. Самые дорогостоящие и трудоемкие строительные проекты финансируются ОАО РЖД и правительством Москвы на паритетных началах, отдельные мероприятия реализуются с помощью федерального бюджета, правительства Московской области и компаний-перевозчиков.

Масштабные строительные работы развернуты в самом центре Москвы, действия строителей могут быть не заметны большинству москвичей лишь потому, что стройка ведется в полосе отвода железных дорог и на территории закрытых для большинства граждан промзон. Впрочем, посетители московского «Сити» не могли не обратить внимание на один из крупнейших инфраструктурных объектов для МЦД — новый арочный мост через Москву-реку с длиной пролетного строения 116 м и общей протяженностью 334,5 м. Завершить строительство моста запланировано к началу запуска движения по D1.

Как МЦД оживит промзоны Читать далее

Жители Подмосковья гораздо больше информированы о железнодорожной стройке. На всем протяжении МЦД укладываются бесстыковые пути для «бархатного» хода поездов, а количество главных путей на радиальных направлениях Московской железной дороги везде достигнет четырех, чтобы полностью отделить тактовое движение городских электричек от остальных пассажирских и грузовых перевозок, которые пойдут параллельным графиком. Работы ведутся без прекращения движения, для чего на реконструируемых станциях построены временные деревянные платформы для входа и выхода пассажиров.

Сейчас стройка идет в общей сложности на 66 существующих и новых остановочных пунктах в Москве и Московской области (28 станций на D1 и 38 станций на D2). В частности, до конца года на D1 будет достроена новая станция «Славянский бульвар», капитально реконструированы конечные остановочные пункты маршрута Одинцово и Лобня, а также шесть пригородных платформ: Баковка, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Немчиновка и Рабочий поселок. На D2 появится пять новых станций (Курьяново, Щукинская, Волоколамская, Пойма и Остафьево), реконструкцию завершат на станциях Подольск, Нахабино и остановочном пункте Опалиха. В 2020–2021 годах планируется открытие девяти новых остановочных пунктов: на D1 построят ТПУ Дмитровская, Петровско-Разумовская, Илимская, на D2 — Волоколамская, Пойма, Марьина Роща, Печатники, Курьяново и Котляково.

Московские власти выстроили на площади Киевского вокзала целый павильон, посвященный МЦД Фото: Павел Черемисин / ТАСС

В ОАО РЖД подчеркивают, что по итогам полной реализации проектов D1 и D2 к 2024 году предусмотрено обустройство всех остановочных пунктов в новом стандарте транспортного обслуживания. «Для пассажиров будут обустроены навесы на всю длину платформ, теплые кассовые зоны, закрытый контур пешеходных переходов, статическая и интерактивная навигация, тоннели и пассажирские павильоны будут оснащены лифтами и эскалаторами»,— говорится в материалах госкомпании.

Вызов производителям

Решение российских властей реализовать инновационный транспортный проект на территории Московской агломерации стало настоящим ренессансом для отечественных производителей подвижного состава. В отличие от инфраструктурных расходов, распределенных на десятки лет, затраты на закупку электропоездов посчитать легче, что создает прочную коммерческую основу для планирования загрузки машиностроительных производств. На закупку первых 39 новых поездов (15 для D1 и 24 для D2) оператор перевозок по МЦД Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) направила в общей сложности более 20 млрд руб.

Крупный заказ позволил выигравшему конкурс ЦППК «Трансмашхолдингу» специально для МЦД разработать новую модель современного электропоезда ЭГ2Тв «Иволга 2.0», который полностью собран в России на Тверском вагоностроительном заводе (ТВЗ). Для этого на ТВЗ, где раньше не выпускали пригородный подвижной состав, создали новый конвейер для серийного производства полностью отечественных электропоездов и построили новую испытательную станцию с высоковольтной линией контактной сети (см. интервью с генеральным директором ТВЗ Андреем Соловьем).

Новая «Иволга» отвечает всем современным требованиям к подвижному составу в условиях городских перевозок, а по некоторым параметрам даже превосходит аналоги крупнейших мировых производителей. «Иволга 2.0» имеет эффектный современный внешний вид, обладает улучшенными скоростными характеристиками с учетом частых и коротких остановок, широкими дверными проемами, расположенными ближе к середине вагона, что ускоряет время входа и выхода пассажиров на 15%.

Московские власти подчеркивают, что поезда будут обеспечивать высший на сегодня уровень комфорта для пассажиров. Отсутствие тамбура и сквозной проход между вагонами обеспечивают комфортный проезд даже в часы пик, все вагоны оснащены системами климат-контроля, обеззараживания воздуха и адаптивного освещения, USB-розетки теперь расположены в каждом пассажирском кресле (их более 490 в семивагонном составе). Конструкция поезда позволяет адаптировать салон под различные задачи перевозчиков: модульный принцип организации интерьера предусматривает опции по установке в вагонах креплений для велосипедов, дополнительных багажных полок или вендинговых автоматов (подробнее о поезде «Иволга 2.0» см. в материале «Городской электропоезд»).

Синхронный пуск

Запуск пассажирского движения по первым МЦД будет происходить постепенно. На самом первом этапе график движения на маршрутах D1 и D2 будет лишь максимально приближенным к тактовому, но пассажиры не должны заметить существенную разницу. Интервалы между электропоездами в часы пик не будут превышать 5–6 минут, но вместе с «Иволгами» на тех же маршрутах будут курсировать обычные электрички и пригородные экспрессы.

Полноценное регулярное сообщение в тактовом режиме будет введено на МЦД на втором этапе, когда будет завершено строительство дополнительных железнодорожных путей на всем протяжении новых маршрутов и закуплены новые партии поездов. Это позволит полностью вывести движение на отдельную двухпутную магистраль, где будет ходить только «наземное метро», полностью оснащенное новой цифровой системой управления движением, как на МЦК.

Кстати сказать, строительная фаза проекта МЦК еще далеко не завершена: сейчас ОАО РЖД заканчивает строительство соединительных путей и остановочных пунктов, связывающих кольцо с двумя оставшимися радиальными ветками пригородного сообщения — Ярославским направлением Московской железной дороги (в сентябре открывается новая платформа Северянин с пересадкой на станцию МЦК «Ростокино») и Октябрьской железной дорогой (на ней до конца года должна быть достроена пересадочная станция НАТИ). Эти работы должны быть закончены синхронно с запуском первых МЦД.

Москва становится ближе

Все эти гигантские даже по международным меркам инвестиции не только плата за преодоление индустриального наследия предыдущей эпохи градостроительства в Москве, но и весьма амбициозный проект по улучшению качества жизни людей. Впрочем, планируемые эффекты имеют все шансы быть достигнутыми: уверенность властей в успехе проекта МЦД подкрепляется уже полученными результатами от запуска тактового движения по МЦК, которые превзошли все первоначальные ожидания. В пяти районах города впервые появился внеуличный транспорт, который не зависит от погоды и пробок на автодорогах, а общая площадь зоны влияния МЦК оценивается в 10,8 тыс. га, или около 12% территории Москвы внутри МКАД.

Как Москва готовится к запуску МЦД Читать далее

После запуска движения по кольцу существенно снизилась нагрузка на метрополитен, прежде всего на Кольцевую (на 15%) и Сокольническую линии (более чем на 20%). Еще больше повезло московским вокзалам: каждый день на Ленинградский и Ярославский в часы пик приезжает на 20% меньше пассажиров, на Казанский — на 30%, на Курский — на 40%. После завершения последних строительных работ на МЦК трафик на всех видах общественного транспорта Москвы уменьшится еще больше.

Транспортные и агломерационные эффекты от запуска МЦД будут еще более значительными, поскольку объединение пригородных маршрутов в общую транспортную систему столицы многократно усилит уже достигнутые преимущества от МЦК и других железнодорожных проектов в регионе. А бурное развитие Московского метрополитена, включая строительство самой длинной Большой кольцевой линии и продолжение радиальных линий подземки, синхронизировано с развитием диаметральных наземных маршрутов, что только преумножит позитивный эффект.

На маршруте D1 Одинцово—Лобня после завершения двух этапов проекта пассажиропоток вырастет с нынешних 12,2 млн, до 42,9 млн человек (в 3,5 раза), на линии D2 Нахабино—Подольск — с 21 млн человек до 48,6 млн (в 2,3 раза).

Электронный маршрутизатор позволяет уже сегодня выбрать оптимальные пересадки на метро и МЦК с использованием D1 и D2 Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Запуск D1 сократит время в пути до Москвы для жителей Московской области в среднем до 50%, поездки по городу станут короче для жителей почти 20 столичных районов. Метрополитен почувствует снижение трафика примерно на 12% на загруженных участках Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской и Филевской линий метро.

С открытием D2 среднее время в пути в Москву для жителей Нахабино, Красногорска, Подольска и других близлежащих населенных пунктов сократится примерно на 30%, сэкономить время на ежедневные поездки смогут москвичи из почти 30 районов столицы. Дополнительно снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиях.

Билетная интеграция

Один из самых важных вопросов при построении современной городской транспортной системы — взаимная интеграция механизмов оплаты проезда и разработка привлекательного тарифного меню для пассажиров. Удобство оплаты проезда рассматривается современными агломерационными инженерами в качестве ключевого фактора создания инновационного пассажирского сервиса по принципу «услуги бесшовной мобильности», получившему международное название MaaS (Mobility-as-a-service, см. материал об этой урбанистической концепции ). В августе правительство Москвы обнародовало основные принципы новой тарифной системы на МЦД, благодаря которой, по подсчетам Сергея Собянина, москвичи и гости столицы смогут ежедневно экономить на поездках по Москве до 50%, а по области — до 75% затрат на проезд.

В создаваемой новой городской транспортной системе выделены три тарифные зоны. По Центральной зоне — при передвижении в городской черте по D1 между станциями Марк и Сетунь, по D2 — между Волоколамской и Остафьево — проезд будет стоить 38 руб., как и на других видах московского общественного транспорта. В зоне «Пригород» — от указанных выше станций до конечных остановок D1 и D2 — стоимость проезда увеличится до 45 руб. А в зоне «Дальняя», когда начальная или конечная точка пути будет находиться вне маршрутов МЦД, к этому тарифу будет прибавляться и стоимость железнодорожного билета в соответствии с действующими тарифами на пригородные электрички. При этом все пассажиры, у кого есть право на бесплатный проезд в метро и пригородных электричках, смогут бесплатно ездить и по МЦД. Провоз велосипедов и домашних животных по МЦД также будет бесплатным.

Главным средством оплаты проезда на МЦД будет транспортная карта «Тройка». Она обеспечит не только беспрепятственный проход через турникеты на всех видах рельсового транспорта, но и будет давать право бесплатной пересадки с МЦД на метро или МЦК в течение 90 минут. Бесплатных пересадок с МЦД на наземный общественный транспорт Москвы не предполагается, но стимулирующий тариф предусмотрен: стоимость проезда на городском автобусе, троллейбусе и трамвае в течение 90 минут после проезда по Центральной зоне МЦД будет стоить 21 руб., для пассажиров из «Пригорода» и «Дальней» зоны — 38 руб.

Подмосковная карта «Стрелка» с записанными на нее пригородными билетами на электричку тоже будет позволять оплатить проезд по МЦД, но права на бесплатную пересадку на столичное метро не даст — для этого требуется доработка и замена используемых в ней электронных чипов. По той же причине на МЦД не будут работать бумажные проездные Московского метрополитена типа «Единый»: устанавливаемый в них электронный носитель нуждается в доработке и замене.

За проезд по МЦД можно будет заплатить и старым способом, купив «бумажный» билет в кассе или билетном автомате ЦППК, но льготные пересадки на московский транспорт по нему тоже не предусмотрены.

Тем не менее не будет взиматься плата за пересадку между D1 и D2, МЦК и метрополитеном для детей и учащихся, если они используют социальную карту студентов и школьников. Стоимость льготного абонемента для студентов и школьников по зоне «Пригород» будет объявлена правительством Московской области позже. Действующие льготы для дошкольников в Москве и Подмосковье различаются: сейчас проезд на пригородных поездах бесплатный для детей до 5 лет, а в метро — для детей до 7 лет. В связи с этим правительствами принято решение унифицировать возраст детей для бесплатного проезда, а потому на МЦД, в метро и всех пригородных электричках бесплатно смогут ездить дети до 7 лет.

Турникеты на станциях МЦД будут оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и смартфонами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость проезда по Центральной зоне МЦД при оплате бесконтактными и безналичными способами составит 42 руб., цены билетов в зонах «Пригород» и «Дальняя» при таком способе оплаты пока не согласованы.

Елена Разина