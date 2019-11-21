Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Через несколько часов после запуска движения на Московских центральных диаметрах (МЦД) в работе турникетов ряда станций произошел сбой, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Пассажиров бесплатно пропускают через сломанные турникеты.
«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Мы работаем над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована»,— сказали в ЦППК.
В социальных сетях пассажиры жалуются на давку в поездах и на платформах. Позднее в ЦППК сообщили о вводе на линии Нахабино—Подольск 9 дополнительных поездов в час пик.
МЦД, день первый pic.twitter.com/OV1LZZR7ZH— Московские новости (@moskow_vk) 21 ноября 2019 г.
Новые поезда «Иволги», запущенные на МЦД, короче основных составов и состоят из 7 вагонов. Как отмечают пассажиры, это также доставляет неудобство: до них приходится бежать по платформе.
Пассажиры догоняют короткую Иволгу. #МЦД pic.twitter.com/fD58qEx53U— Филевский Пассажир (@fili_metro) 21 ноября 2019 г.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия МЦД.
Сейчас открылись первые две линии МЦД (Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск). Всего таких линий планируется пять. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро,— с 5:30 до 1:00, а абонементы будут записываться на карту «Тройка» или «Тройка Стрелка».
О масштабе и задачах проекта — в материале “Ъ” «В историю на поезде».
О системе оплаты проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».
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