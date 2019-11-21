Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Через несколько часов после запуска движения на Московских центральных диаметрах (МЦД) в работе турникетов ряда станций произошел сбой, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Пассажиров бесплатно пропускают через сломанные турникеты.

«В связи с утренней пиковой нагрузкой на билетную систему отмечаются сбои на некоторых станциях. Мы работаем над устранением проблемы, в ближайшие часы работа системы будет стабилизирована»,— сказали в ЦППК.

В социальных сетях пассажиры жалуются на давку в поездах и на платформах. Позднее в ЦППК сообщили о вводе на линии Нахабино—Подольск 9 дополнительных поездов в час пик.

Новые поезда «Иволги», запущенные на МЦД, короче основных составов и состоят из 7 вагонов. Как отмечают пассажиры, это также доставляет неудобство: до них приходится бежать по платформе.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия МЦД.

Сейчас открылись первые две линии МЦД (Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск). Всего таких линий планируется пять. График работы МЦД будет таким же, как в московском метро,— с 5:30 до 1:00, а абонементы будут записываться на карту «Тройка» или «Тройка Стрелка».

О масштабе и задачах проекта — в материале “Ъ” «В историю на поезде».

О системе оплаты проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».