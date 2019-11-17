Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД

Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы. Благодаря этим абонементам, пассажиры смогут ездить в пределах станций Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК и передвигаться на наземном транспорте в Москве.

Абонементы будут записываться на карту «Тройка» или «Тройка Стрелка». Абонементы могут быть на 1 сутки (285 руб.), 3 суток (545 руб.), 30 дней (2570 руб.), 90 дней (6940 руб.) и 365 дней (24450 руб.)

График работы МЦД будет таким же, как в московском метро — с 5:30 до 1:00. В час-пик поезда будут ходить каждые 5 – 6 минут.

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Напомним, запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам планируется до конца 2019 года. МЦД станет частью рельсовой транспортной системы в московской агломерации. Вместе с метро Москвы и МЦК она станет одной из крупнейших в мире городской железнодорожной сетью с тактовым движением поездов и единой системой оплаты проезда.

О том, как МЦД будет оттягивать пассажиропоток из центра в срединную часть города,— в материале “Ъ”.

О масштабе и задачах проекта — в материале “Ъ” «В историю на поезде».