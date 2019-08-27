Сколько стоит прокатиться по диаметру

Стало известно, сколько будет стоить проезд по московским центральным диаметрам и как будет устроена оплата проезда при пересадке на другие виды транспорта — мэр Москвы Сергей Собянин объявил о согласовании тарифов с правительством Московской области и ОАО РЖД. Речь идет о двух первых центральных диаметрах (МЦД): Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск. На МЦД, в отличие от других видов московского транспорта, предусмотрены тарифные зоны — «Центральная» (станции внутри Москвы), «Пригород» (станции от Центральной зоны до конечных станций МЦД) и «Дальняя» (в область за пределами МЦД). Вместе с департаментом транспорта Москвы “Ъ” разбирался, как устроена эта система и как ею пользоваться.

Сергей Собянин объявил о подписании постановления о тарифах на МЦД-1 Одинцово—Лобня и МЦД-2 Нахабино—Подольск. Движение по этим диаметрам планируют открыть в конце года. На основании разъяснений департамента транспорта Москвы “Ъ” рассмотрел важные и неочевидные элементы системы оплаты МЦД.

Как объявлялось ранее, проезд по МЦД будет осуществляться по картам «Тройка». Что следует учесть: бумажные проездные билеты (на 1–2 поездки и «Единые») на МЦД действовать не будут. Это объясняется техническими ограничениями.

С МЦД будет действовать бесплатная пересадка на метро и Московское центральное кольцо (МЦК), срок бесплатного проезда — 90 минут.

Тарифные зоны

МЦД будут разделены на три тарифные зоны. Первая, «Центральная», будет включать в себя Москву, а именно все станции до Марка и Сетуни включительно на МЦД-1 и Волоколамской и Остафьево на МЦД-2. Остальные станции МЦД окажутся в зоне «Пригород». Зона «Дальняя» будет охватывать пространство за пределами МЦД.

В зоне «Центральная» на входе пассажир платит 38 руб. и валидируется на выход для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК. Интеграция с наземными видами транспорта сегодняшняя: 21 руб. при пересадке. Таким образом, если вы путешествуете со станций МЦД в Центральной зоне до любых станций МЦД в ней же или до любой станции метро и МЦК, для вас МЦД станет просто еще двумя новыми ветками метро.

В зоне «Пригород» поездка будет стоить 45 руб. для пользователей тарифа «Кошелек» карты «Тройка». То есть поездка, допустим, из Одинцово до метро «Проспект Мира» обойдется в 45 руб., за эти же деньги можно проехать и весь диаметр из конца в конец. Пересадка на наземный транспорт, впрочем, будет стоить как полный билет: 38 руб.

Зона «Дальняя» находится за пределами МЦД. Стоимость поездки составляет 45 руб. плюс 23 руб. за каждую зону за пределами МЦД. Таким образом, по тарифу МЦД поездка из Дмитрова в центр будет стоить 114 руб. вместо сегодняшних 161 руб. и при этом будет давать бесплатную пересадку на метро и МЦК (пересадка на наземный транспорт — 38 руб.).

Чем платить и каковы льготы

Помимо билета «Кошелек», пассажиры смогут, как и сегодня, пользоваться всеми билетами, которые записываются на «Тройку». Это 60 поездок, 1 сутки, 3 суток, 30 дней, 90 дней, 365 дней. Однако они будут действовать только в зоне «Центральная». В департаменте транспорта говорят, что в зонах «Пригород» и «Дальняя» будут действовать другие абонементы, их типы и стоимость сейчас согласовываются с правительством Московской области.

Билеты на электричку также можно продолжать использовать, но они не дадут права бесплатной пересадки на метро и МЦК.

Областную карточку «Стрелка», после того как будет доработано программное обеспечение в метро и сама карта, можно будет также использовать наравне с «Тройкой» для бесплатной пересадки на метро и МЦК, поясняют в департаменте транспорта.

Турникеты на МЦД позволят пассажирам расплачиваться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость при оплате проезда на МЦД бесконтактными и безналичными способами при поездке по Центральной зоне составит 42 руб., размер платежа в других зонах пока обсуждается с правительством области.

Студенты и школьники смогут ездить в зоне «Центральная» по льготным месячным и квартальным абонементам, записывающимся на их социальную карту (395 и 1185 руб. соответственно), стоимость льготного абонемента в других зонах — на согласовании с московским правительством.

Валидация на выход

На станциях МЦД будет предусмотрена валидация на выход, как сегодня при проезде в электричке. На станциях метро валидация на выход не появится, все останется по-прежнему. Если вы валидировались на вход, но нашли способ выйти за пределы станции, не валидируясь на выход, вы не сможете бесплатно пересесть на другие виды транспорта.

Обладателю льгот, пользователю безлимитных билетов или проездных, считающих количество поездок, следует помнить, что для поездки по МЦД в пригородную и дальнюю тарифные зоны потребуется положить деньги на электронный кошелек.

Все безлимитные билеты метро действуют только в пределах Москвы/Центральной зоны МЦД, и, войдя в Москве по тарифу МЦД, в пригороде вы не сможете выйти. Поэтому нужно держать на карте немного денег. Позже в зонах «Пригород» и «Дальняя» будут действовать другие абонементы.

Наталья Скорлыгина