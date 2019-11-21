Московские диаметры проверяют запуском

21 ноября власти запустили движение поездов на Московский центральных диаметрах по маршрутам Одинцово—Лобня и Нахабино—Подольск. Но вскоре после запуска на некоторых станциях из-за высокой нагрузки сломались турникеты — не считывали карты «Тройка». Кроме того, в Сети появились жалобы на сбитое расписание и пропущенные станции. МЦД — это масштабный проект Минтранса стоимостью 40 млрд руб. Готов ли он к использованию? И как запуск поездов отразится на автомобилистах? Об этом — Иван Якунин.

О Московских центральных диаметрах власти Москвы и области рассказывают с особым трепетом — по сути, эта система объединит электрички и метро короткими интервалами и бесплатными пересадками. Построили новые переходы, закупили новые поезда с элементами дизайна Артемия Лебедева, пообещали жителям, что теперь на все виды транспорта нужна только карта «Тройка», на ремонт станций потратили 600 млн руб. и назначили дату запуска. Но доделать, кажется, успели не все. Вот что рассказала “Ъ FM” Наталья, жительница района Печатники: «Стройку развернули, наверное, только месяц назад, но очень глобальную: разобрали все переходы, ободрали весь мрамор. Но при этом сотрудники метрополитена радостно в мегафон заявляют, что уже можно перекодировать свои карты “Тройка” для проезда на МЦД».

И таких историй в Twitter много: где-то закрыта половина турникетов, где-то не установили шумозащитные экраны. “Ъ FM” попросил прояснить ситуацию Центральную пригородную пассажирскую компанию, которая будет оператором системы. Там ответили, что вопрос не к ним. Хотя еще неделю назад один из руководителей компании Артем Царев рассказывал журналистам, какими будут новые станции: «Устанавливается освещение, лавки, урны, новая навигация, ремонтируется край платформы, будет новая тактильная плитка, ограждение. И самое главное — устанавливаются погодные модули для того, чтобы в плохую погоду можно было на платформе ожидать поезд с комфортом — например, даже можно зарядить мобильный телефон».

Почему же в итоге не успели к открытию? Ситуацию для “Ъ FM” прояснил председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин — он консультировал РЖД по проекту Московских центральных диаметров. По его словам, все идет по плану: «Запуск МЦД-1 совершенно не говорит о том, что у нас должна быть полностью готовой инфраструктура. Когда же мы говорим о сдаче проекта, тогда должны и появиться и шумозащитные экраны, и должны быть, соответственно, уложены шумопоглощающие элементы в пути и так далее.

Я думаю, что речь идет о конце 2020-го — начале 2021 года».

Сейчас власти запускают только две ветки МЦД из пяти общей протяженностью 132 км, 59 станций. Урбанист Аркадий Гершман осмотрел их и остался недоволен: «Где-то не очень удобные подходы к железнодорожным станциям, где-то нет перехватывающих парковок. На станциях практически никогда нет безбарьерной среды — это в принципе большая проблема для железных дорог и транспорта России в целом. И их, мне кажется, очень сложно будет устранить, даже если сегодня выделят огромное финансирование».

С другой стороны, у Московских центральных диаметров много преимуществ. В отличие от электричек, поезда будут ходить каждые пять минут. Как подсчитал вице-мэр Марат Хуснуллин, система поможет передвигаться быстрее почти 4 млн человек. Возникает вопрос: исчезнут ли теперь пробки на этих направлениях? Расчеты произвел директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко: «На тех направлениях, где будет МЦД, особенно красногорском, которое славится своими пробками, безусловно, часть автомобилистов поймет, что быстрее ездить на МЦД. Я думаю, что примерно процентов десять таких будет. Но нельзя говорить, что это разгрузит дороги».

Сейчас власти действительно прогнозируют не очень большой пассажиропоток, но это только пока. Он должен увеличиться, когда будут готовы все ветки Московских центральных диаметров. Минтранс, кажется, уже с трудом выбирает цвета, которых пока нет на карте метро: МЦД-1, как сообщили в ведомстве, будет цвета мякоти папайи, а МЦД-2 — фуксии.

Открытие Московских центральных диаметров отразится и на пассажирах «Аэроэкспресса» из аэропорта Шереметьево: время в пути до Белорусского вокзала увеличится на 10 минут. Эта станция перестанет быть для него конечной — по маршруту МЦД «Аэроэкспресс» будет ездить до Одинцово.