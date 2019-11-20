Путин: средства на реализацию нацпроектов освоены на 64%

Средства на реализацию нацпроектов на данный момент освоены на 64% от годовых значений, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, процесс исполнения бюджета в России идет лучше.

«У нас исполнение бюджета идет, конечно, лучше, чем освоение средств, предусмотренных на национальные проекты. Это очевидно, это видно из открытых источников»,— сказал президент, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Ранее РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства и Минфина сообщил, что российские регионы потратили на нацпроекты менее 70% годового плана. По данным казначейства, на нацпроекты было потрачено 731,3 млрд руб., по данным Минфина — 760 млрд руб.

На прошлой неделе Генпрокуратура нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября предложил скорее принять законопроект о создании реестра «компаний-коррупционеров».

Подробнее — в материале “Ъ” «Нацпроектам предъявлены обвинения».