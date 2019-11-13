Регионы потратили на нацпроекты меньше 70% годового плана

Российские регионы потратили на нацпроекты менее 70% годового плана, сообщил РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства и Минфина. По данным казначейства, на нацпроекты было потрачено 731,3 млрд руб., по данным Минфина — 760 млрд руб.

Согласно данным, уровень освоения средств составляет 67% суммы, предусмотренной паспортами нацпроектов, из консолидированных бюджетов субъектов страны. Счетная палата в своих материалах отмечает, что расходы бюджетов субъектов должны составить почти 1,1 трлн руб. Федеральное казначейство сообщило РБК, что к декабрю на портале «Электронный бюджет» появятся данные по исполнению расходов в разрезе отдельных регионов.

Минфин объяснил изданию, что показатели паспортов немного меньше уточненных на сегодняшний день. Они были сформированы до фактического утверждения региональных и местных бюджетов. По данным министерства, общие расходы на бюджетов на реализацию нацпроектов должны составить 1,3 трлн руб., а кассовое исполнение по состоянию на начало ноября составляет 760 млрд руб.

По подсчетам Счетной палаты, больше всего регионы потратили на мероприятия по следующим нацпроектам:

«Демография» — 217,7 млрд руб. на 1 октября;

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 144,3 млрд руб.;

«Образование» — 76,5 млрд руб.;

«Жилье и городская среда» — 66,1 млрд руб;

«Здравоохранение» — 58 млрд руб.

Регионы—лидеры по расходам на нацпроекты в абсолютных значениях на 1 ноября:

Москва — 82 млрд руб.;

Московская область — 60 млрд руб.;

Санкт-Петербург — 40 млрд руб;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 23,9 млрд руб;

Свердловская область — 20,8 млрд руб.

Наименьшие расходы зафиксированы у следующих регионов:

Республика Алтай — 1,8 млрд;

Республика Калмыкия – 1,5 млрд;

Магаданская область — 1 млрд;

Еврейская автономная область — 800 млн руб.;

Чукотский автономный округ — 600 млн руб.

Счетная палата отмечает, что расходы региональных бюджетов ускорились во втором полугодии. В январе—июне их расходы составляли 285,9 млрд, а на 1 октября — уже 625,9 млрд руб. За октябрь траты по нацпроектам выросли еще на 17% относительно сентября.

Напомним, накануне Генпрокуратура нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября предложил скорее принять законопроект о создании реестра «компаний-коррупционеров».

Подробнее — в материале “Ъ” «Нацпроектам предъявлены обвинения».