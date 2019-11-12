Нацпроектам предъявлены обвинения

Генпрокуратура нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов — в части предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября предложил скорее принять законопроект о создании реестра «компаний-коррупционеров». Другой проблемой Генпрокуратура считает неосвоение выделяемых средств — претензии были высказаны как по нацпроектам в целом, так и по отдельным мероприятиям, в частности, по программе льготного кредитования малого бизнеса.

Заседание президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам началось нестандартно — с первым докладом на нем выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Его подчиненные осуществляют надзор за исполнением нацпроектов с марта этого года (как предупредил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев, «за нарушения правил, по которым эти нацпроекты осуществляются, будут самые серьезные последствия — вплоть до административной и уголовной ответственности»).

Пока прокуроры выявили 2,5 тыс. нарушений законов при реализации нацпроектов (большей частью это проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда»).

Перечисленные нарушения касались предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, а также регионального и муниципального нормотворчества. В первую очередь, сообщил Юрий Чайка, проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Антилидером стал нацпроект «Цифровая экономика» — освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд руб. Схожая ситуация и с «Экологией» — израсходована лишь четвертая часть доведенных до исполнителей денег (в понедельник, впрочем, на другом мероприятии — заседании общественного совета при Минприроды — руководитель проектного офиса Дмитрий Галанкин заверил, что динамика улучшится и к концу года кассовое исполнение проекта составит 80–90%).

Юрий Чайка напомнил об инициативе Генпрокуратуры о создании реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения — попросив Дмитрия Медведева дать поручение ускорить работу по согласованию законопроекта на эту тему.

Для большего эффекта генпрокурор предложил интегрировать такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок. Дмитрий Медведев поддержал Юрия Чайку, поручив участникам совещания окончательно сформировать свои предложения по финансовому контролю реализации нацпроектов.

Из конкретных претензий по части расходования средств — проблемы «Программы 8,5%» (выдача льготных кредитов) нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Дмитрий Медведев отметил, что средства программы «расходуются крайне медленно» — к концу октября сумма заключенных кредитных соглашений составила 305 млрд руб. при запланированном объеме в 1 трлн руб. Исправить ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил снижением ставки кредитования с 8,5% до 6,5–7,5%: «С учетом того, что Центральный банк в этом году четыре раза принимал решение о снижении ключевой ставки, это, на наш взгляд, было бы целесообразно».

В Минэкономики, впрочем, судя по выступлению первого замглавы этого ведомства Михаила Бабича, такого снижения пока не планируют. По словам замминистра, после увеличения субсидируемой бюджетом части ставки с 2,5% до 3,5% уже в сентябре кредиты МСП выдавались активнее (в итоге — почти на 59 млрд руб. против предыдущего максимума в 36 млрд руб.). Из новшеств в Минэкономики сейчас обсуждается включение в «Программу 8,5%» механизмов рефинансирования ранее выданных кредитов на инвестиционные цели, а также создание отдельной программы для микропредприятий, составляющих основную долю малого бизнеса.

Евгения Крючкова