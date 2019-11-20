Камеры оставят без лишних указателей

Федеральные и региональные чиновники не могут договориться о том, как устанавливать таблички, предупреждающие водителей о комплексах фиксации нарушений. Президент Владимир Путин еще летом поручил определиться с проблемой информирования граждан о дорожных камерах, и вчера эта тема обсуждалась в правительстве. Таблички «Фотовидеофиксация» не нужны, считает столичный вице-мэр Максим Ликсутов, вся информация о камерах есть в интернете и навигаторах. Минтранс предлагает ставить знаки лишь на въезде в крупные города, где применяется более 1 тыс. камер. Одной таблички перед населенным пунктом достаточно, поддерживают в ГИБДД.

Методика размещения дорожных камер обсуждалась вчера на проектном комитете нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Документ разработал Российский дорожный научно-исследовательский институт вместе с Росавтодором, госкомпанией «Автодор» и ГИБДД. Первую версию представили еще в августе, вчера рассматривалась доработанная редакция.

Документ представляет собой компиляцию действующих требований ГОСТа, правил дорожного движения и содержит ряд их уточнений.

Основной интерес представляют правила предупреждения водителей об автоматических комплексах фиксации нарушений.

Стационарная камера, напомним, обозначается табличкой «Фотовидеофиксация» и может применяться в сочетании с другими знаками («Ограничение скорости», «Светофорное регулирование», «Пешеходный переход», «Остановка запрещена» и т. д.). Передвижные камеры будут обозначены такой же табличкой, но переносной на желтом фоне: в населенном пункте — за 50–100 м до зоны контроля, вне населенного пункта — за 150–300 м.

Перед въездом в населенный пункт, где установлено более 1 тыс. камер (всех видов), достаточно поставить лишь одну предупреждающую табличку. Такая норма появилась в новой редакции методики по инициативе правительства Москвы (в столице действует система более чем из 2 тыс. камер). Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил снизить порог до 100 комплексов. Правильнее ориентироваться на соотношение числа камер к количеству жителей, считает глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. «Давайте этот порог понизим,— предложил вице-премьер Максим Акимов.— Сложно представить населенный пункт, который может себе позволить 100 камер, но при этом не имеет широкополосного интернета. Смысл этих табличек только один — альтернативный способ уведомления водителей. Давайте избавимся от лишних затрат». «Есть предложение вообще уйти от этой цифры,— вмешался в обсуждение заместитель главы ГИБДД России Олег Понарьин.— Наши братья-белорусы ставят знак только перед началом населенного пункта, и этого достаточно». «Предложение это мы внесли в методику, потому что ГИБДД настаивала, что без табличек нельзя,— говорил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.— Если есть интернет, давайте вообще не будем их ставить. Никому эти таблички не нужны. Столб, на котором их ставят, нужно красить и тратить деньги. Лучше на камеры потратить».

Отказываться от табличек на въездах в города нельзя, настаивал первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов: «Мы должны приучить водителя соблюдать правила, он должен быть проинформирован о том, что его могут наказать. Если мы из-под этого правила, по сути, выведем все города, то получим снова негатив со стороны водителей».

Алексей Цыденов напомнил про поручение президента в июле: любая камера на дороге должна быть обозначена в «информационных системах», и если это условие не выполняется, штраф выноситься не может. Максим Акимов предложил создать механизм, при котором ГИБДД не сможет вынести постановление с помощью не обозначенной в информационной системе (интернет-ресурсы, навигационные системы) камеры. «Этой всей партизанщины с выскакиванием из кустов больше не будет, будет корректное взаимодействие технических средств и водителя для профилактики правонарушения»,— заявил господин Акимов, предложив внести изменения в методику в течение двух дней.

Публикация мест установки камер в сети и навигационных программах не может подменять предупреждение водителей с помощью знаков, уверен первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Оба этих способа должны дополнять друг друга, но не исключать,— считает он.— Когда-нибудь мы придем к тому, что все водители будут законопослушные и их предупреждать не надо будет, но пока об этом рано говорить». Знаки не должны подменяться сведениями из интернета, считает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман: «Навигатор к делу об обжаловании штрафа не пришьешь в отличие, например от видеозаписи регистратора, на которой видно, что предупреждающий знак на дороге отсутствует».

Иван Буранов