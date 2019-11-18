«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Совет директоров «Яндекса» предложил акционерам изменить структуру управления компанией через создание в ней некоммерческого фонда, который получит ряд полномочий по согласованию сделок и партнерств. Сам «Яндекс» называет такое решение «золотой акцией 2.0». Компания думала над изменением структуры управления больше года и представила свои идеи на фоне резонансного законопроекта депутата Антона Горелкина, по которому иностранцы не могут владеть в «значимой» интернет-компании более 20% голосов.

Некоммерческий Фонд общественных интересов, создаваемый (.pdf) в структуре корпоративного управления «Яндекса», возьмет на себя ряд полномочий, в том числе по согласованию:

сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках;

передачи существенной интеллектуальной собственности;

изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей;

возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

Фонд также сможет назначать двух директоров из 12 в совет директоров «Яндекса», сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что ими станут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и генеральный директор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий. В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также РСПП, московской школы управления «Сколково», Фонда поддержки 57-й школы в Москве. Кроме того, туда войдут и менеджеры «Яндекса»: руководитель группы Аркадий Волож, ее управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина.

Предложенная советом директоров схема изменения структуры корпоративного управления потребует одобрения со стороны акционеров: проголосовать «за» должны 75% из них. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 20 декабря.

«На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"»,— отметил Аркадий Волож.

Первую «золотую акцию» «Яндекса» получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании. Сбербанк уже получил обращение «Яндекса» с просьбой вернуть «золотую акцию» для ее передачи в фонд.

Годом ранее “Ъ” писал, что компания рассматривала возможность создания корпоративного фонда под управлением господина Воложа и 10–12 топ-менеджеров с российским гражданством, который бы контролировал 60% голосующих акций «Яндекса». Сейчас Аркадий Волож владеет акциями классами «Б» (каждая дает 10 голосов, в отличие от класса «А»), которые дают ему 48,4% голосов, еще 6,36% голосов у Владимира Иванова. Однако чиновников беспокоила ситуация с гендиректором «Яндекса»: в случае его смерти произошло бы размытие акций, и потенциально голосующий контроль мог бы оказаться у иностранных фондов.

Для решения этой проблемы предложено создать трастовый фонд AV Family Trust: в нем будут сосредоточены акции Аркадия Воложа, которые в течение двух лет после смерти владельца не будут конвертироваться в акции класса «А», говорится в сообщении «Яндекса». «AV Family Trust нужен для того, чтобы управлять акциями Аркадия после его смерти. Трастовый фонд будет обязан голосовать только в поддержку решений совета директоров "Яндекса" или согласно его рекомендациям до истечения срока моратория. Аркадий Волож передаст свои акции в трастовый фонд после одобрения изменений общим собранием акционеров»,— уточнили в компании.

Кроме того, господин Волож согласился не продавать 95% своих акций в течение двух лет.



«Яндекс» предлагает изменить структуру корпоративного управления на фоне законопроекта о «значимых интернет-ресурсах» депутата Госдумы Антона Горелкина. В первоначальной редакции он предусматривал запрет для иностранцев на владение более 20% голосов в таких компаниях. Под действие законопроекта попал бы «Яндекс», говорил сам господин Горелкин. Интернет-отрасль серьезно раскритиковала законопроект. Правительство в своем отзыве предложило увеличить планку запрета для иностранцев — до 50% голосующих акций минус 1 акции.

Мосбиржа позитивно встретила новости: акции «Яндекса» выросли к 11:30 на 4,8%.

Дмитрий Шестоперов