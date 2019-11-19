«Яндекс» успокоил инвесторов

Реструктуризация управления «Яндексом» через создание некоммерческого фонда снимет с компании риски государственного вмешательства, рассчитывают аналитики. Зарубежные инвесторы также встретили изменения с оптимизмом: котировки компании на NASDAQ выросли на 11%. Рисками для «Яндекса» остаются потенциально неблагоприятное использование фондом своих полномочий, а также сохранение ограничений для ее акционеров в рамках законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который планируется переработать.
Решение «Яндекса» изменить структуру корпоративного управления не оставляет поводов для вмешательства государства в дела компании, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (отчет есть у “Ъ”). Возросшее за последнее время давление государства на компанию, скорее всего, будет уменьшаться, соглашаются в своей записке аналитики UBS.
«Яндекс» 18 ноября объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в корпоративной структуре. В частности, предлагается создание некоммерческого фонда общественных интересов и семейного траста, который будет контролировать пакет акций гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа.
В совет директоров самого фонда войдут представители российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, школы управления «Сколково» и фонда поддержки 57-й школы в Москве. Кроме того, туда войдут менеджеры «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина. Предлагаемые изменения должны получить не менее 75% голосов акционеров на внеочередном собрании 20 декабря.
«Яндекс» обсуждал реструктуризацию с чиновниками и администрацией президента, признал в ходе конференц-колла Аркадий Волож. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что «ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может... Это корпоративные дела».
В проспекте для акционеров (.pdf) «Яндекс» указал, что вопросом реструктуризации занимался созданный в октябре 2018 года особый комитет. Он рассматривал несколько возможных вариантов, в том числе делистинг с американской NASDAQ, слияние с другой российской технологической компанией или сохранение статус-кво до вступления в силу нового регулирования — закона о значимых информационных ресурсах, ограничивающего долю иностранных акционеров в них. Внесший проект этого закона в Госдуму депутат Антон Горелкин после объявления о реструктуризации «Яндекса» заявил, что решил отозвать документ для доработки.
Вопрос в том, в каком виде законопроект будет представлен после доработки, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Кроме того, еще должно пройти собрание акционеров «Яндекса», добавляет он: «Я думаю, в интересах миноритариев этот план поддержать. Если этот вариант не реализуется, придется искать альтернативный, а это процесс небыстрый».
Даже если акционеры одобрят реструктуризацию «Яндекса» в предлагаемом виде, а из законопроекта исчезнут ограничения, ряд рисков остается.
Кроме того, сам факт реструктуризации может негативно отразиться на имидже компании, что может привести к падению ее привлекательности для сотрудников и негативно отразиться на операционных результатах.
Но пока новости позитивно отразились на капитализации «Яндекса»: на Московской бирже его акции выросли на 11,4%, до 2,525 тыс. руб. за штуку. На NASDAQ по состоянию на 20:00 по Москве рост составлял около 11%, до $39,73 за бумагу. Капитализация «Яндекса», таким образом, достигла $13,05 млрд. Аналитики UBS ожидают, что рост продолжится и через год стоимость акций «Яндекса» вырастет до $54,3 за штуку.
Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны – в спецпроекте “Ъ”
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