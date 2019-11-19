«Яндекс» успокоил инвесторов

Реструктуризация управления «Яндексом» через создание некоммерческого фонда снимет с компании риски государственного вмешательства, рассчитывают аналитики. Зарубежные инвесторы также встретили изменения с оптимизмом: котировки компании на NASDAQ выросли на 11%. Рисками для «Яндекса» остаются потенциально неблагоприятное использование фондом своих полномочий, а также сохранение ограничений для ее акционеров в рамках законопроекта о значимых интернет-ресурсах, который планируется переработать.

Решение «Яндекса» изменить структуру корпоративного управления не оставляет поводов для вмешательства государства в дела компании, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch (отчет есть у “Ъ”). Возросшее за последнее время давление государства на компанию, скорее всего, будет уменьшаться, соглашаются в своей записке аналитики UBS.

«Яндекс» 18 ноября объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в корпоративной структуре. В частности, предлагается создание некоммерческого фонда общественных интересов и семейного траста, который будет контролировать пакет акций гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа.

Фонд сможет блокировать сделки по консолидации 10% компании в одних руках и партнерства с правительствами других стран, а также получит полномочия назначать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса».

В совет директоров самого фонда войдут представители российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, школы управления «Сколково» и фонда поддержки 57-й школы в Москве. Кроме того, туда войдут менеджеры «Яндекса» Аркадий Волож, управляющий директор Тигран Худавердян и гендиректор российского «Яндекса» Елена Бунина. Предлагаемые изменения должны получить не менее 75% голосов акционеров на внеочередном собрании 20 декабря.

«Яндекс» обсуждал реструктуризацию с чиновниками и администрацией президента, признал в ходе конференц-колла Аркадий Волож. Впрочем, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что «ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может... Это корпоративные дела».

В проспекте для акционеров (.pdf) «Яндекс» указал, что вопросом реструктуризации занимался созданный в октябре 2018 года особый комитет. Он рассматривал несколько возможных вариантов, в том числе делистинг с американской NASDAQ, слияние с другой российской технологической компанией или сохранение статус-кво до вступления в силу нового регулирования — закона о значимых информационных ресурсах, ограничивающего долю иностранных акционеров в них. Внесший проект этого закона в Госдуму депутат Антон Горелкин после объявления о реструктуризации «Яндекса» заявил, что решил отозвать документ для доработки.

Вопрос в том, в каком виде законопроект будет представлен после доработки, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Кроме того, еще должно пройти собрание акционеров «Яндекса», добавляет он: «Я думаю, в интересах миноритариев этот план поддержать. Если этот вариант не реализуется, придется искать альтернативный, а это процесс небыстрый».

Даже если акционеры одобрят реструктуризацию «Яндекса» в предлагаемом виде, а из законопроекта исчезнут ограничения, ряд рисков остается.

Компания в проспекте не исключает, что создаваемый фонд может использовать свои полномочия так, что это окажет «существенное неблагоприятное воздействие на бизнес».

Кроме того, сам факт реструктуризации может негативно отразиться на имидже компании, что может привести к падению ее привлекательности для сотрудников и негативно отразиться на операционных результатах.

Но пока новости позитивно отразились на капитализации «Яндекса»: на Московской бирже его акции выросли на 11,4%, до 2,525 тыс. руб. за штуку. На NASDAQ по состоянию на 20:00 по Москве рост составлял около 11%, до $39,73 за бумагу. Капитализация «Яндекса», таким образом, достигла $13,05 млрд. Аналитики UBS ожидают, что рост продолжится и через год стоимость акций «Яндекса» вырастет до $54,3 за штуку.

Дмитрий Шестоперов