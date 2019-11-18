Правительство Боливии сообщило о готовящемся покушении на временного президента

Министр правительства Боливии Артуро Мурильо сообщил о готовящемся покушении на временного президента страны Жанин Аньес. Министр не рекомендовал ей совершать поездку в Тринидад для участия в праздничных мероприятиях.

Господин Мурильо, ссылаясь на засекреченную информацию, заявил, что спецслужбы обнаружили «преступную группу», собирающуюся напасть на госпожу Аньес. По его словам, правительство убеждено, что среди преступников есть венесуэльцы, кубинцы и колумбийцы, которые подчиняются наркоторговцам и бывшему главе администрации президента Боливии Хауну Рамону Кинтану. «Они хотят снова похитить (страну.— “Ъ”), и им все равно ... Они хотят сделать Венесуэлу из Боливии»,— сказал на пресс-конференции министр правительства (цитата по газете Correo del Sur)

Напомним, бывший президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября на фоне начавшихся в Боливии протестов. Вооруженные силы страны требовали ухода президента, чтобы обеспечить стабильность в стране. В ходе протестов погибло уже 23 человека, 715 пострадали. Обязанности временного руководителя Боливии возложила на себя вице-спикер Сената госпожа Аньес. Россия признала ее и. о. президента.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».